Profitant du coronavirus, les voleurs utilisent ce mode opératoire pour piller

Les voleurs trouvent toujours un moyen de se réinventer et de profiter de toute situation qui pourrait survenir pour effectuer leurs vols, quelle que soit la gravité de l’affaire.

C’est pourquoi, étant donné le nombre croissant de cambriolages à domicile à Mexico, divers utilisateurs de réseaux sociaux proposent actuellement une nouvelle façon de voler par des criminels, avec l’intention que les gens prennent leurs précautions et ne soyez pas affecté.

Les utilisateurs et les voisins affirment qu’il y a un groupe de criminels qui circulent dans divers quartiers déguisés en personnel de santé, qui profitent de la situation actuelle vécue en raison du coronavirus et vont effectuer un test présumé du virus à la maison, pour analyser plus tard le lieu et effectuer le vol.

À la lumière de ces événements, aujourd’hui au Palais national, Hugo López Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a souligné qu’il était faux d’avoir envoyé du personnel pour appliquer le test du coronavirus et éviter de tomber dans ce type. de situations et d’extorsion par des voleurs.

Les mots du sous-secrétaire étaient les suivants:

“Je vous informe qu’en raison du virus qui affecte toute la population, il y a des sans-cœur et des scélérats qui viennent dans les maisons se faire passer pour du personnel de santé en disant qu’ils ont été envoyés pour tester le coronavirus et qu’ils vont même désinfecter leur maison”, lit le document diffusé sur les réseaux sociaux.

«Ce n’est pas vrai, ils n’envoient pas de personnel au domicile. C’est une arnaque, ce sont des voleurs qui profitant de la situation, avec cette tromperie et ces mensonges, pénètrent dans certaines maisons, volent et volent ceux qui y habitent ».

Par conséquent, toute la population a été invitée à rester vigilante face à ce type de circonstances et à signaler dans les plus brefs délais toute anomalie détectée aux autorités correspondantes.

Partagez pour informer tout le monde et ne pas subir de vol.

