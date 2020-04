Profitez de la quarantaine! Faites ce régime aux œufs durs et perdez 10 kilos en 15 jours

Rester en forme peut être un défi assez difficile, surtout en ces jours de quarantaine où nous devons rester dans nos maisons avec trop de tentation dans nos réfrigérateurs, mais rappelez-vous que tout implique des sacrifices. Vous ne regretterez pas ce régime!

02 avril 2020

Saviez-vous que les œufs cuits peuvent nous aider à perdre jusqu’à 10 kilos en 15 jours? C’est un secret que personne ne voudra vous révéler grâce à son efficacité!

Perdre du poids avec le régime aux œufs durs

Le secret est de mettre de côté le sucre et le sel raffinés ces jours de régime, ainsi que de boire beaucoup d’eau et de toujours garder votre corps bien hydraté. Il est nécessaire que vous consommiez plus de 10 verres d’eau par jour, en plus, vous devez également laisser des boissons alcoolisées pendant cette période pour voir les résultats attendus.

Au début, vous devez consommer environ 2 ou 4 œufs cuits par jour, vous devez les gérer entre le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Vous pouvez le compléter avec une salade légère, du poisson ou du poulet grillé.

C’est très simple et trop bon marché, n’attendez plus et osez ressembler à une vraie célébrité.

Il est très important de ne suivre ce régime que pendant 15 jours maximum. Il vous servira pendant cette quarantaine!