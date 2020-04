Profitez de la quarantaine pour prendre soin de vous! Dites adieu aux “chiffons” agaçants pour le visage

Les chiffons ou taches sur notre visage apparaissent généralement pour plusieurs raisons, parmi lesquelles les plus récentes sont le vieillissement, les changements hormonaux, l’exposition au soleil, et entre autres, quelle qu’en soit la raison, vous pouvez facilement les enlever!

Si vous avez des taches sur la peau, nous révélerons les conséquences les plus courantes pour lesquelles il y a altération de la mélanine:

Le vieillissement

Exposition au soleil.

La grossesse

Changements hormonaux.

Les effets secondaires de certains médicaments, les plus courants sont les contraceptifs.

Patrimoine.

Glande thyroïde altérée.

Dites adieu aux chiffons avec ces remèdes

Remède au peroxyde d’hydrogène

Ce remède est très bon marché et simple, pour eux, vous devez avoir:

Dans un récipient propre, mélangez un peu de peroxyde d’hydrogène pharmaceutique avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude.

Quand il est bien mélangé, utilisez une boule de coton et mouillez-le avec le mélange.

Appliquez du coton humide sur votre peau, en vous concentrant encore plus sur les imperfections.

Faites ce traitement avant d’aller vous coucher et le matin, lorsque vous vous levez, rincez-vous bien le visage avec beaucoup d’eau et de savon. Vous verrez comment, dans quelques jours, ceux-ci vont diminuer.

Remède à l’aloès

L’aloe ou l’aloe vera est une plante naturelle que la plupart des gens ont généralement à la maison, cette plante est parfaite pour dire au revoir aux tissus ou aux taches sombres sur votre peau, voyez comment:

Coupez une feuille d’aloès, lavez-la et extrayez le gel à l’intérieur.

Lorsque vous coupez le gel, lavez-le bien à nouveau et appliquez-le sur vos taches, laissez-le reposer pendant environ 15 ou 20 minutes.

Vous pouvez répéter cette étape tous les soirs avant de dormir et vous remarquerez une grande différence.

