Profitez gratuitement de tous les épisodes de “ The Joy of Painting ” de Bob Ross

Nous ne pouvons pas le nier, nous recherchons actuellement quelque chose pour nous distraire de tout, que ce soit l’ennui d’être dans nos maisons tout en atténuant le coronavirus ou un peu fatigué des nouvelles qui arrivent quotidiennement. Mais il existe des options pour rendre ces journées à la maison un peu plus agréables, en faisant quelque chose de créatif comme la peinture, Et quel meilleur professeur pouvez-vous avoir quand il s’agit de faire ressortir l’artiste en vous que le bien-aimé Bob Ross.

Si vous en avez assez de passer la journée à regarder les mèmes de López-Gatell et que vous souhaitez exploiter ce côté créatif qui a dormi en vous, nous vous apportons la solution. Comme vous vous en souviendrez M. Ross a fait le bonheur de nombreuses personnes dans les années 80 et 90 grâce à son programme réussi The Joy of Paitingoù en plus de nous motiver en disant que nous n’avons eu aucune erreur mais de joyeux accidents, Cela nous a laissé un œil carré avec les peintures spectaculaires qui ont été jetées. Nous avons tous essayé de les assortir mais cela n’est jamais sorti, ne mentez pas.

Au début des années 1990 Bob Ross a reçu un diagnostic de lymphome, Pour ce que il a dû quitter son programme en 1994 et malheureusement il mourra un an plus tard à 52 ans. Grâce aux rediffusions de The Joy of Painting, de nombreuses générations ont appris à connaître son travail et sont tombées amoureuses de sa créativité, en la maintenant à jour en tant qu’icône de la culture pop.

Et c’est le point que nous voulions atteindre, car depuis quelques années maintenant sur des plateformes de streaming comme Netflix et même la chaîne originale qui diffusait son spectacle continuent de montrer les grands paysages du peintre. Mais il n’y a pas comme les épisodes classiques, c’est pourquoi la chaîne YouTube de Bob Ross a décidé de les télécharger afin que nous essayions tous de réaliser certaines de ses créations chez nous.

Vous pouvez y trouver les 403 épisodes complets du spectacle qui ont diverti et inspiré l’artiste intérieur de chacun entre 1983 et 1994, vous aurez l’occasion de les mettre en pause et de réaliser à votre rythme certaines de ses célèbres peintures avec ce que vous avez là-bas (bien sûr, il n’est pas nécessaire d’avoir de la toile et des pinceaux pour y entrer). Pendant tout ce temps Bob Ross vous guide à travers l’un de ses paysages emblématiques, ajoutant de petits nuages ​​joyeux et donnant à chaque arbre l’ami dont il a besoin.

Vous n’êtes peut-être pas le meilleur avec les graffitis, mais au moins la voix et ses commentaires pourraient être utiles pour nous déstresser en ces temps tendus. Mais bon, on ne leur enlève pas le temps précieux qu’ils pourraient passer à créer des œuvres d’art, s’ils veulent reprendre les chapitres de The Joy of Painting avec Bob Ross, vous pouvez les voir en cliquant ICI.