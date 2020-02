Programme télévisé: ce qu’il faut regarder la semaine du 16 février 2020 – Good Girls Premiere

HISTOIRES CONNEXES

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute à la liste quotidienne des éléments à regarder de TVLine.

Avec plus de 530 émissions scénarisées diffusées sur les chaînes de télévision, le câble et le streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée revient, ou que le nouveau “drame de prestige” que vous attendiez est sur le point de faire ses débuts. Considérez donc ceci comme notre rappel pour configurer votre DVR, commander un Season Pass, insérer un nouveau Memorex dans le magnétoscope… mais c’est vous qui roulez.

Cette semaine, vous trouverez 27 énormes premières (dont Good Girls, Last Week Tonight et Outlander), sept finales (y compris les séries finales de Criminal Minds et Fresh Off the Boat) et bien plus encore. (Toutes les heures sont de l’Est.)

Dimanche 16 février

20 h Première diffusion de la saison 18 d’American Idol (ABC)

20 h El Camino: une première de Breaking Bad Movie TV (AMC)

20 h 00 Outlander Saison 5 première (Starz)

20 h Première de Washington docuseries / événement de trois nuits (Histoire)

20 h 30 Première de la série Duncanville (Fox)

21 h Extreme Makeover: première de la renaissance de l’édition familiale (HGTV)

21 h Première de la Course 2 pour la Maison Blanche (CNN)

21 h Première de la série War of the Worlds (Epix)

21 h Wrong Man Episode 2 / première de créneau horaire (Starz)

21 h Zoey’s Extraordinary Playlist Episode 2 / première de créneau horaire (NBC)

22 h Première de la saison 3 de Good Girls (NBC)

22 h NCIS: première à la Nouvelle-Orléans (CBS)

22 h Première de docuseries Slow Burn (Epix)

22 h 00 Première des docuseries Windsors (CNN)

23 h La semaine dernière ce soir avec John Oliver Première de la saison 7 (HBO)

Lundi 17 février

20 h America’s Got Talent: The Champions Saison 2 finale (NBC; Semaine 2 sur 2)

20 h Washington Night 2 de 3 (Histoire)

Mardi 18 février

20 h Fin des docuseries de Washington / Nuit 3 sur 3 (Histoire)

22 h Hot Ones: première de la série Game Show (truTV)

Mercredi 19 février

3 h, première de la saison 3 de The Chef Show (Netflix; tous les épisodes)

3 h Justin Bieber: finale des docuseries Seasons (YouTube)

20 h spécial Bluebird (CMT)

20 h 5e Gala annuel de la comédie des étoiles de Howie Mandel (The CW)

21 h Fin de la série Criminal Minds (CBS; deux épisodes)

21 h Débat des candidats démocrates n ° 9 (NBC)

22 h 30 Première de la série Year of the Rabbit (IFC)

23 h 30 Première hivernale de Blind Date (Bravo)

Jeudi 20 février

3 h, première de la série Spectros (Netflix; tous les épisodes)

15h00 Première de la saison 2 de Sacred Lies (Facebook Watch)

Vendredi 21 février

3h Babies docuseries premiere (Netflix)

3 heures de la première de Gentefied (Netflix; tous les épisodes)

3 h, première de la série Glitch Techs (Netflix; tous les épisodes)

3 heures de la première de la série Hunters (Amazon Prime; tous les épisodes)

3 h Star Wars: The Clone Wars première saison finale (Disney +)

9 h, finale de la saison 1 de Harley Quinn (DC Universe)

20 h Fin de la série Fresh Off the Boat (ABC; deux épisodes)

23 h 00 cette semaine à la première de la saison 3 de Comedy Cellar (Comedy Central)

Samedi 22 février

8 h, première de la saison 27 des Power Rangers (Nickelodeon)

20 h 51e NAACP Image Awards (BET)

20 h Fin de la série Almost Family (série?) (Fox; deux épisodes)

22 h Whitmer Thomas: spécial comédie Golden One (HBO)

