Prologue de six minutes sur le principe attaché à la montée de Skywalker dans IMAX

Prologue Tenet de six minutes attaché aux projections de Star Wars: The Rise of Skywalker

Comme si les fans n'avaient pas déjà assez d'enthousiasme pour voir Star Wars: The Rise of Skywalker sur grand écran, il a été révélé qu'un prologue de six minutes du mystérieux projet Christopher Nolan Principe a été joint à certaines projections IMAX de la finale de la saga Skywalker! (Via le Hollywood Reporter)

Principe sera un thriller d'espionnage international filmé dans sept pays. John David Washington (BlacKkKlansman) stars, avec un casting de soutien qui comprend Robert Pattinson (Bon temps), Elizabeth Debicki (Veuves), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: l'ère d'Ultron), Michael Caine (Le chevalier noir se lève) et Kenneth Branagh (Dunkerque).

Le film, écrit par Nolan, utilisera un mélange d'IMAX et de film 70 mm, ce qui fait sa renommée.

Le réalisateur a fait son apparition en 2001 avec son film indépendant Mémento. Son prochain film, Insomnie, a également été un succès modeste. mais ce n'est que Batman commence a frappé les théâtres en 2005 que Nolan est devenu une force de box-office à part entière. Le prestige était le dernier film de Nolan avec un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions de dollars dans le monde. Ses autres films incluent Le Chevalier Noir, Le chevalier noir se lève, Début, Interstellaire et Dunkerque.

Nolan produira Principe avec sa partenaire Emma Thomas avec la production en cours. Le film devrait sortir en salles le 17 juillet 2020.

Acteurs de retour pour le Rise of Skywalker comprennent Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo et Billie Lourd. Rejoignez le casting: Naomi Ackie (Docteur Who), Richard E. Grant (Logan), Dominic Monaghan (le Seigneur des Anneaux) et Keri Russell (Les Américains), qui sera également rejoint par les acteurs vétérans de Star Wars Mark Hamill, Anthony Daniels et Billy Dee Williams, qui reprendront son rôle de Lando Calrissian. Le rôle de Leia Organa sera à nouveau joué par Carrie Fisher, en utilisant des séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens.

En plus de la réalisation, Abrams a co-écrit le scénario avec Chris Terrio (Argo, Ligue de justice). Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan et Abrams produiront, Callum Greene et Jason McGatlin produisant. Le compositeur John Williams, qui a marqué chaque chapitre de la saga Star Wars depuis 1977 Un nouvel espoir, retournera dans une galaxie loin, très loin avec Rise of Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker est sorti en salles maintenant!