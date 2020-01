Promo «Sabrina» Partie 3, Spoilers – Clip vidéo «Straight To Hell»

Les relations à distance peuvent être difficiles, en particulier lorsque votre petit ami est détenu dans les entrailles des enfers. Peu importe que son corps soit également habité par Satan, qui se trouve être votre père biologique.

Malheureusement, ce scénario incroyablement spécifique est précisément l’énigme que la sorcière titulaire de Kiernan Shipka doit affronter lorsque Chilling Adventures of Sabrina revient pour la partie 3 le vendredi 24 janvier. Et maintenant, avant cet événement télévisé capital, Netflix a publié un sexy petite vidéo musicale qui présente les manigances surnaturelles qui attendent Sabrina & Co. plus tard ce mois-ci.

Reprenant là où la partie 2 s’était arrêtée en avril 2019, Sabrina – ainsi que son équipe d’humains fidèles, y compris son ex-petit ami étonnamment froid – reste déterminée à sauver Nick et à remettre les choses en ordre. Également à l’affiche de la partie 3: Sabrina et Roz deviennent des pom-pom girls, le gang forme un groupe de garage et un carnaval littéral de païens arrive à Greendale dans le but de ressusciter un ancien mal.

Nous avons également de nouvelles photos de spoiler-y qui révèlent plusieurs des nouveaux visages que CAOS introduira dans la partie 3, y compris Caliban (joué par le nouveau venu Sam Corlett), un prince de l’enfer qui conteste la revendication de Sabrina sur le trône, et un travailleur du carnaval nommé Robin (joué par Jonathan Whitesell de Riverdale), qui semble développer des sentiments pour Theo. Cliquez ici pour tout vérifier.

Les acteurs de retour incluent Shipka comme Sabrina Spellman, Miranda Otto comme Zelda Spellman, Lucy Davis comme Hilda Spellman, Ross Lynch comme Harvey Kinkle, Gavin Leatherwood comme Nicholas Scratch, Chance Perdomo comme Ambrose Spellman, Jaz Sinclair comme Rosalind Walker, Lachlan Watson comme Theo Putnam , Tati Gabrielle comme Prudence Blackwood, Adeline Rudolph comme Adeline Rudolph comme Agatha, Richard Coyle comme Faustus Blackwood et Michelle Gomez comme Mary Wardwell (alias Lilith, alias… Madame Satan).

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour un premier aperçu de CAOS Partie 3, puis déposez un commentaire avec vos espoirs pour le cercle intérieur de Sabrina (de l’enfer).