Prop Culture Episode 103 – “Le cauchemar avant Noël”

La toute nouvelle série documentaire de Disney, Prop Culture, animée par l’historien du cinéma et collectionneur d’accessoires Dan Lanigan. Le troisième épisode de cette série Dan rencontre des contributeurs créatifs derrière “The Nightmare Before Christmas” de Tim Burton.

En tant que l’un des films d’animation les plus influents, ce film était différent de tout ce que Disney avait jamais fait. Pas seulement en termes de narration, mais aussi avec son utilisation de marionnettes physiques et d’accessoires pour faire le film grâce à l’animation en stop motion.

Dan parle à de nombreux créateurs différents derrière le film, chacun présentant différents aspects physiques de la réalisation du film, y compris la scénographie et la façon dont ils ont fabriqué les marionnettes. Le documentaire dure plus de 30 minutes et explique en détail comment ils ont créé les cadres pour les marionnettes et certains décors pour le film.

C’est un processus très fascinant et vous pouvez voir la quantité d’amour que les cinéastes ont pour le film qu’ils ont créé. Ils sont tellement fiers de ce qu’ils ont fait et vous pouvez voir la pure joie sur leurs visages lorsqu’ils sont réunis avec leur travail.

Une fois de plus, Dan s’impose comme un fantastique choix de présentateur pour cette série. Il a une véritable passion pour le cinéma et possède lui-même une grande collection d’accessoires. Le cauchemar avant Noël étant l’un de ses films préférés, Dan possède de nombreux accessoires dans sa propre collection. Il est donc très évident à quel point il aimait faire cet épisode.

Pour être honnête, The Nightmare Before Christmas n’est pas l’un de mes films Disney les moins préférés. J’apprécie certaines chansons et je les attrape généralement toutes les quelques années quand elles seraient à la télévision, mais je ne mettrais jamais activement le film. Je suis un grand fan des films de Tim Burton et ce documentaire m’a fait apprécier le film encore plus. Savoir depuis combien de temps le film est en développement et voir comment ils l’ont fait, me donne envie de revenir en arrière et de regarder à nouveau le film original pour rechercher les choses soulignées pendant le documentaire.

J’ai également été un grand fan de la musique de Danny Elfman au fil des ans, car il a travaillé sur certaines des musiques les plus emblématiques du cinéma et de la télévision, notamment The Simpsons, mais principalement son travail avec Tim Burton. Je n’avais aucune idée qu’il avait fourni la voix de Jack Skellington quand il chantait et j’ai adoré la scène où il parlait de faire la musique de ce film (c’est ce que j’aime le plus dans le film). Ce fut un vrai moment fort!

Si vous êtes un fan du film, vous devriez aimer ce documentaire et vous devriez certainement le regarder. Si vous êtes un fan de cinéma et que vous souhaitez en savoir plus sur le processus qui y est associé, cette série est un incontournable. J’ai toujours été intéressé par la façon dont les films sont réalisés, je saute dans les extras des DVD pour voir comment ça se passe. Cette série documentaire parvient à approfondir le processus, tout en étant divertissante. Cela devient facilement l’une de mes séries préférées disponibles sur Disney +, car c’est un spectacle de haute qualité.

Évaluation 4 sur 5

Prop Culture arrive sur Disney + le 1er mai. Le cauchemar avant Noël est disponible en streaming sur Disney + maintenant.

