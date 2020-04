Prop Culture Episode 104 – “Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl”

Disney a annoncé les détails du quatrième épisode du nouveau spectacle Disney + Original, Prop Culture. L’historien du cinéma et collectionneur d’accessoires Dan Lanigan réunit des accessoires de cinéma Disney emblématiques avec les cinéastes, les acteurs et l’équipe qui les ont créés et utilisés dans certains des films les plus appréciés de Disney. Tout au long de ce voyage, Dan récupérera des artefacts perdus, visitera des collections privées et aidera à restaurer les pièces des Archives Walt Disney dans leur gloire d’origine.

Dans cet épisode, voyagez avec Dan pour découvrir les trésors de «Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl».

Voici quelques images de cet épisode à venir:

L’épisode 104 de Prop Culture arrivera à Disney + le vendredi 1er mai 2020.

