Proposer des actions pour le bien-être de la famille à l’époque de Covid-19

New York,- La Ligue nationale de football (NFL) a annoncé que plus de 35 millions de dollars avaient été donnés dans le cadre des efforts de secours de COVID-19.

Les 10 organisations qui reçoivent les dons sont: la Croix-Rouge américaine, la Fondation Bob Woodruff, les Boys & Girls Clubs of America, la CDC Foundation, la GENYOUth Foundation, Meals on Wheels America, Salvation Army (Army of Salvation), Team Rubicon, United Way et le Wounded Warrior Project.

«Nous avons tous été choqués par la pandémie de COVID-19. Plus que jamais, nous devons unir nos efforts pour rester à la maison et rester forts », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell.

Dans le cadre de cet effort, plus de 50 joueurs, entraîneurs et légendes de la NFL se sont réunis pour créer une annonce de service public (PSA) afin de partager avec les fans la force qu’ils trouvent en restant chez eux.

Dans le prochain projet, qui aura lieu du 23 au 25 avril, la NFL travaille sur un plan pour incorporer la philanthropie et la collecte de fonds afin de fournir une aide supplémentaire aux personnes gravement touchées par la pandémie de COVID-19.

