Prothèse? Regardez toute la vérité sur le corps de Yanet Garcia, ça ne peut pas être vrai!

La fille météo leur montre parce qu’elle a toujours l’air si jolie

13 avril 202015: 39 h

Yanet García est devenue l’une des femmes les plus prospères de la télévision mexicaine, et elle est sans aucun doute la fille météo la plus populaire de la décennie, tout en étant très athlétique et active sur les réseaux sociaux.

García a généré un grand impact sur le réseau social Instagram, grâce à ses publications créatives, et sa participation active, qui peut parfois atteindre un volume de quatre ou cinq publications par jour, c’est pourquoi il n’arrête pas d’ajouter des followers.

Cette diva climatique a des caractéristiques très particulières qui, mélangées, peuvent transmettre à la fois étincelle, professionnalisme et beauté, c’est pourquoi elle a captivé tant de monde.

Mais cela ne s’arrête pas là, car la météo a posté il y a quelques semaines une vidéo sur son compte Instagram intitulée “Mes objectifs n’ont pas de limites”, ici elle montre le secret du port d’une superbe silhouette et de son arrière-garde parfaite, qu’elle prétend avoir atteint avec beaucoup d’efforts physiques.

Yanet s’efforce de toujours avoir l’air en bonne santé, effectuant des routines d’entraînement difficiles, en maintenant une discipline quotidienne de haute performance qui lui permet d’avoir l’air rêveuse.

.