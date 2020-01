Provoquer! Anuel AA montre tout et les critiques ont plu.

Le roi du piège continue de démontrer que «les mauvaises langues le renforcent» et continue de provoquer des critiques sur les réseaux sociaux.

11 janvier 2020

L’excentricisme de Anuel AA, ajouté à sa personnalité “moqueuse”, le positionne de plus en plus comme une cible parfaite pour les haineux du monde du reggaeton, qui vivent pour critiquer tout ce qu’il fait.

Le petit ami de Karol G Il sait qu’il donne toujours de quoi parler et qu’il aime aussi, alors il passe son temps à faire des vidéos avec ce qu’il sait qu’ils détestent: leurs bijoux, leurs biens et leurs voitures de luxe.

Le “roi du piège” a déjà été plusieurs fois critiqué pour son extrême matérialisme et son amour des pierres précieuses. Compte tenu de cela, sa réponse a été une vidéo montrant non seulement ses chaînes, mais ses bagues et même ses vêtements chargés de diamants.

Toujours sur un ton de rire et montrant à quel point il est fier de ses réalisations. Anuel Il a également enregistré un clip disant «Si vous saviez», montrant une fois de plus tous ses bijoux.

Anuel AA Il ne réussit pas seulement dans le monde de la musique urbaine mais aussi dans les réseaux sociaux. Actuellement, Instagram a une communauté de 19 millions de followers qui aiment leur personnalité égocentrique et reconnaissent les réalisations de tous leurs efforts.

Comme il le dit: réel à mort.

