Pu Black Pumas, groupe nominé aux Grammy, jouera pour la première fois à Lima | Concert | Lima | Musique

Le groupe américain de soul psychédélique Pumas noirs sera présenté pour la première fois à Lima. Le groupe qui a été nominé pour Grammy 2020 comme Meilleur nouvel artiste Il présentera son premier album Black Pumas à ses fans péruviens, qui fusionne l’âme avec des genres tels que le funk et le gospel, réalisant un amalgame idéal qui correspond parfaitement à l’incroyable voix d’Eric Burton.

Pumas noirs C’est le projet musical né de l’union entre Adrian Quesada et Eric Burton, en 2017 à Austin, Texas. Quesada, un producteur expérimenté et connu pour son rôle dans des groupes de funk latins tels que Grupo Fantasma et Brownout, avait une série de chansons enregistrées dans son studio mais il avait besoin de quelqu’un qui pourrait les interpréter et cette voix devrait être correcte.

C’est grâce à un ami commun qui a contacté Burton – élevé entre l’église et les scènes de théâtre musical – qui était assis à Austin depuis un certain temps et gagnait la mangue en jouant dans les bars et dans la rue. Ils ont ainsi créé une alliance musicale qui les a conduits à produire leur premier album, ce qui les a mis en nomination pour les Grammy 2020.

Selon les médias spécialisés, le premier album du groupe comprend des rythmes allant du hip-hop et du funk au blues et au gospel. Ces influences sont données par l’éducation musicale d’Eric Burton, particulièrement marquée par sa formation dans l’église de la vallée de San Fernando, où il a grandi. Les dix chansons qui composent l’album dégagent un air rétro indéniable, qui nous conduit parfois à l’Église et à d’autres à une fête où nous ne pouvons pas arrêter de bouger.

L’album est composé de dix chansons parmi lesquelles “Black Moon Rising”, “Fire”, “OCT 33” et “Colours” se démarquent, quelques-uns des joyaux recommandés pour entrer pleinement dans le monde de ce duo qui donne déjà Parlez dans la scène musicale. Il est à noter que “Colours” a accumulé plus de 30 millions de streams et 318 000 Shazams depuis son lancement. Il a récemment figuré dans le Top 100 des listes de Shazam au Canada, en Colombie, en Grèce, en Italie, en Israël, aux Pays-Bas, entre autres pays.

Après avoir joué à guichets fermés en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, le groupe se rendra en Amérique latine à partir de mars pour jouer ses premiers spectacles au Mexique, au Pérou et en Colombie. La présentation des Black Pumas dans notre capitale aura lieu le 22 avril à Bizarro de Miraflores et les billets seront en vente à partir de ce vendredi 28 via Joinnus.