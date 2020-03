Publication de la bande-annonce et de l’affiche “Artemis Fowl” de Disney

Disney a publié une nouvelle affiche et une bande-annonce pour le prochain film d’action en direct “Artemis Fowl”, qui devrait être une aventure fantastique à couper le souffle qui étonnera et ravira le public de tous âges, basé sur le livre bien-aimé d’Eoin Colfer.

Réalisé par Kenneth Branagh, le film suit le parcours du génie criminel de 12 ans Artemis alors qu’il cherche son père disparu.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

«Disney et Kenneth Branagh ont magiquement trouvé un moyen d’extraire mon imagination, mélangés dans une cuillerée de magie Disney et projeté la concoction enchantée sur l’écran argenté. Je suis très heureux que le public voie le film. »

–Eoin Colfer, auteur de «Artemis Foul»

«Eoin Colfer a créé une série de livres de référence et un monde de personnages totalement original. Nous espérons que les fans familiers avec cet anti-héros charismatique, rejoindront également un public de cinéma pour la première fois en profitant d’une mer de surprises – des tours et des tours rusés dans un style Artemis Fowl typique. Ses aventures irlandaises sont des escapades à couper le souffle, exaltantes et énergiques à une échelle vraiment mondiale. Inspirés par sa légèreté et son esprit légendaires, nous avons eu le privilège de présenter le mythe depuis la page et, espérons-le, de créer un nouveau héros pour le grand écran. Ce fut une vraie joie d’être sur cette route. »

– Kenneth Branagh, directeur de «Artemis Fowl»

Découvrez l’affiche ci-dessous:

“Artemis Fowl” de Disney sortira dans les salles américaines le 29 mai 2020 et il a été confirmé qu’il arrivera à Disney + à une date ultérieure.

Êtes-vous excité pour “Artemis Fowl”?

