Publication de l’autobiographie de Woody Allen

Mardi 24 mars 2020, p. 9

Les anges. L’autobiographie de Woody Allen, Apropos of Nothing, a été mise en vente, de manière inattendue, ce lundi aux États-Unis, après avoir découvert qui l’avait publié après que l’éditeur d’origine eut quitté le projet en raison des protestations contre les abus sexuels lancées contre le cinéaste.

Le label new-yorkais Arcade Publishing a annoncé qu’il avait acquis les droits mondiaux sur le travail écrit par Allen, 84 ans, qu’il a publié sans avertissement à un moment où la majeure partie du monde est préoccupée par la pandémie de coronavirus.

L’autobiographie de 400 pages est décrite comme le récit personnel franc et complet d’Allen de “son enfance à Brooklyn à sa carrière acclamée dans le cinéma, le théâtre, la télévision, la presse écrite et la comédie stand-up, en plus d’explorer ses relations avec sa famille et ses amis. “

Le livre devait à l’origine être publié par Hachette, qui a rendu tous les droits à son auteur après avoir reçu de vives critiques de la part de Ronan Farrow, le fils du cinéaste et de ses employés qui protestaient.

Allen est accusé d’avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive Dylan Farrow à l’âge de sept ans. Il a également déclaré que c’était une vengeance de Mia Farrow d’avoir fréquenté sa fille adoptive, Soon-Yi Previn, 30 ans sa cadette, qu’il a épousée en 1997 et à qui il dédie le livre.

Pour sa part, Arcade – de l’éditeur Skyhorse – a déclaré que le livre était un compte personnel sincère et complet de la vie d’Allen, selon Publishers Weekly.

Jeanette Seaver, co-fondatrice de cet éditorial, a déclaré que la décision de lancer la publication était une question de liberté d’expression. Nous considérons qu’il est essentiel d’écouter plus d’un côté d’une histoire et de ne pas faire taire le droit d’un écrivain à être entendu, a-t-il souligné.

Censure possible

Le directeur d’Annie Hall et de Manhattan a été acquitté des allégations, formulées pour la première fois par sa partenaire d’alors Mia Farrow, après deux mois d’enquête. Mais Dylan, maintenant âgée de 34 ans, a déclaré qu’elle avait été maltraitée lors de témoignages qui coïncidaient avec la montée du mouvement #MeToo.

La sortie inattendue du livre a été avancée plus de deux semaines après celle initialement prévue par Hachette pour le 7 avril. Certains ont appelé la censure de la décision de Hachette, y compris Stephen King. Cette décision de retirer le livre d’Allen m’inquiète beaucoup. Ce n’est pas lui; Je m’en fous de M. Allen. Ce qui m’inquiète, c’est qui est le prochain à être bâillonné, a écrit l’auteur sur Twitter.

Selon le New York Times, le livre contient un nouvel extrait dans lequel Woody Allen accuse Hachette de se taire.

Hachette a lu le livre et l’a aimé; Même si je suis un paria toxique et une menace pour la société, ils ont juré de rester fermes si les choses tournaient mal, écrit le cinéaste. Puis, lorsque les tirs croisés sont arrivés, ils ont reconsidéré leur position, concluant que le courage n’était peut-être pas leur plus grande vertu et qu’il y avait beaucoup à dire sur cette lâcheté, a-t-il ajouté.

Le film d’Allen 2018, A Rainy Day in New York, n’est pas sorti par Amazon Studios. Son film le plus récent, Rifkin’s Festival, a été enregistré en Espagne et n’est pas encore sorti.

