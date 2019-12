Publication du documentaire «We Happy Few»; Le fondateur de Compulsion Games parle de l'avenir

Comme il a été rapporté il y a un mois, Compulsion Games a publié un nouveau doc ​​de making-of pour We Happy Few intitulé "The Cost of Joy", un documentaire gratuit de 40 minutes qui donne un aperçu de We Happy FewDéveloppement.

En outre, dans une interview avec US Gamer, le fondateur Guillame Provost a expliqué comment l'équipe prévoyait d'utiliser ce qu'ils avaient appris de We Happy Few (qui, il est vrai, ne s'est pas avéré comme l'équipe l'avait espéré) alors qu'ils commencent à travailler sur leur prochain projet.

Selon Provost, une partie de ce qui a fait We Happy Few décevant pour certains, étant donné son histoire et sa sensation orwelliennes, beaucoup l'ont comparé à BioShock. "Tout le monde a dit:"BioShock, BioShock, BioShock», Me dit Provost. "Et je suis allé," Whoa, attendez une minute. " BioShock est (Irrational Games), c'est 80 millions de dollars qui est un budget. C’est beaucoup plus de gens que nous. Et c’est aussi une expertise que nous n’avons pas eu à répondre à ces attentes. »

Une autre partie des revers du jeu a été le «glissement de la portée», où au fur et à mesure que de nouveaux membres de l'équipe se joignaient et proposaient de nouvelles idées, ces idées poussaient sans cesse bien au-delà de ce que l'équipe était capable de faire / d'exécuter correctement. Cela étant dit, c'était aussi un plus pour Compulsion, car les nouveaux membres avaient l'expérience et les compétences nécessaires pour élaborer ces idées, aussi imparfaites que puisse être le résultat final.

«Chaque fois que nous avons intégré une nouvelle personne qui serait l'un des directeurs du jeu, il y a eu un léger changement de gravité de ce que le jeu est devenu», dit Provost. "Parce que cette personne est arrivée avec son expertise, ses bagages et son expérience, ce qui nous aiderait à créer un meilleur jeu, mais créerait également une certaine instabilité en termes de direction du jeu lorsque vous les embarqueriez."

En dépit des revers, Provost estime que Compulsion est dans une bien meilleure position maintenant, surtout depuis qu'il s'est associé à Microsoft. «Les choses ont l’impression qu’il nous sera beaucoup plus facile de réussir (à l’avenir)», dit Provost. "Si nous ne faisons pas quelque chose de bien meilleur que le dernier match, alors quelque chose ne va pas du tout avec ma direction pour le studio."

We Happy Few est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One.

