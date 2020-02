Publicités du Super Bowl 2020: regardez les meilleures et les pires publicités [Video]

Qu’est-ce que Tom Brady, Flash Gordon, Jason Momoa et M. Peanut ont en commun? Ils sont tous apparus dans certaines des publicités les plus mémorables du Super Bowl de dimanche.

Chaque année, les annonceurs rapportent de grosses sommes d’argent pour brandir leurs produits devant plus de 100 millions de téléspectateurs. Ci-dessous, nous avons organisé une liste d’annonces dont tout le monde parlera – pour le meilleur ou pour le pire. Ils incluent la réincarnation d’une mascotte bien-aimée, un chant Frozen interprété par le véritable héros de Winterfell, une bataille de danse «Old Town Road» mettant en vedette un concurrent improbable de Lil Nas X, et Lisa Bonet repérant le vrai Jason Momoa.

Lisez notre rapide aperçu de 15 publicités – répertoriées dans aucun ordre particulier – puis partagez vos propres critiques dans les commentaires.

MEILLEUR

AUDI

Cette publicité de voiture était complètement absurde, mais nous la mettons dans la colonne des victoires car Arya Stark a des tuyaux!

DORITOS

Lil Nas X a défié Sam Elliott du Ranch pour une bataille de danse des plus inattendues. Nous l’avons quasiment perdu quand l’emblématique stache d’Elliott a montré ses propres mouvements.

GOOGLE

C’était un peu poussiéreux ici, alors qu’un vieil homme se souvenait de l’amour de sa vie avec un peu d’aide de l’assistant numérique.

HULU

Tom Brady n’est pas seulement un MVP; il est aussi le roi des trolls. Ici, la légende du gril polarisant a trompé les téléspectateurs en lui faisant croire qu’il était sur le point d’annoncer sa retraite des New England Patriots. Sike!

HYUNDAI

Les natifs de la région de Boston, John Krasinski (The Office), Chris Evans (Captain America) et Rachel Dratch (SNL) ont dévoilé leur langue vernaculaire dans cette envoûtante envolée d’accents de Beantown.

JEEP

Punxsutawney Phil a monté un fusil de chasse en face de Phil Connors de Bill Murray dans cette suite de sortes au film bien-aimé Groundhog Day de 1993. Cette fois-ci, Phil était impatient de se réveiller avec Sonny et Cher et de revivre le même jour encore et encore et encore, grâce à sa douce nouvelle balade.

PLANTERS

Les larmes de Kool-Aid Man ont nourri le sol et donné naissance à un nouveau M. Peanut (#BabyNut) dans cette conclusion épique de la saga #RIPMrPeanut.

PRINGLES

Ce spot de Rick & Morty était extrêmement méta, car il roulait des yeux sur le concept même de placement de produit tout en shilling la marque de croustilles.

HYPOTHÉCAIRE ROCKET

Jason Momoa s’est mis à l’aise – comme, vraiment à l’aise – quand il est entré dans sa maison, le seul endroit où il peut être lui-même et se débarrasser de ses abdos. Encore plus amusant que la vue d’un chauve Aquaman jouant du luth, il regardait sa femme Lisa Bonet le voir.

WALMART

Déplacez-vous, “Crisis on Infinite Earths” – il y a un nouveau crossover en ville! Flash Gordon, Buzz Lightyear de Toy Story, Bill & Ted’s Bill (x2!), Un groupe d’étrangers Mars Attacks, Frank in Pug de Men in Black et C-3PO et R2-D2 de Star Wars cet endroit pour le méga-détaillant.

PIRE

AMAZON ALEXA

Ellen DeGeneres et Portia de Rossi ont réfléchi à ce qu’était la vie avant l’assistante Amazon, ce qui a entraîné un voyage dans le temps digne de foi. Nous ne savons pas ce qui était pire: la blague des «fausses nouvelles» ou le caméo de Richard Nixon.

AVOCATS DU MEXIQUE

Molly Ringwald méritait mieux que cet endroit boiteux, qui a trouvé la star de Riverdale au centre d’une parodie d’infopublicité.

COCA COLA

Être un hotshot hollywoodien est difficile. Il suffit de demander à Jonah Hill, qui n’a pas pu se résoudre à assister à une fête avec le légendaire réalisateur Martin Scorsese avant d’avoir… goûté à la nouvelle boisson énergisante de Coca-Cola?

MICHELOB ULTRA

Jimmy Fallon était plutôt insupportable alors qu’il travaillait jusqu’aux os pour une bière légère rafraîchissante, car John Cena servait principalement de pom-pom girl de l’hôte de Tonight Show.

MOUNTAIN DEW

L’impression de Jack Nicholson par Bryan Cranston n’a pas pu sauver cet envoi boiteux de The Shining. Et nous aurions pu le faire sans jamais voir la star de Breaking Bad déguisée en Grady Twins. (#TheStuffOfNightmares)