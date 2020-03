Puissant défi du report des Jeux olympiques: Bach

Tokyo – Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont affirmé que l’événement conservera ce nom malgré l’accord conclu avec le Comité International Olympique (CIO) pour le reporter jusqu’en 2021.

“Nous avons décidé des deux côtés de conserver le nom d’origine de Tokyo 2020”, a déclaré aujourd’hui le président du comité d’organisation, Yoshiro Mori, lors d’une conférence de presse tenue quelques minutes après l’annonce du changement de dates pour les Jeux olympiques.

Mori a également annoncé que la flamme olympique, arrivée au Japon vendredi dernier, restera dans le pays jusqu’à la célébration des Jeux olympiques de Tokyo l’année prochaine, selon le CIO et les autorités japonaises et les organisateurs lors d’une conversation téléphonique qui s’est tenue aujourd’hui. .

“Je regrette cette décision mais je suis très soulagé”, a déclaré le directeur de Tokyo 2020, ajoutant que les organisateurs “pourront désormais se préparer à des Jeux encore meilleurs”.

Le report des Jeux jusqu’à l’été 2021 au plus tard a été convenu lors d’une conversation téléphonique entre le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, et le président du CIO, Thomas Bach, au cours de laquelle d’autres représentants des autorités sportives et Les politiques du Japon.

Mori a admis que “de nombreux ajustements seront nécessaires” après cette décision, y compris l’utilisation des sites olympiques, car certains “sont déjà réservés après cet été” et ne pourraient donc pas être utilisés en 2021.

“Nous devrons trouver un moyen de le faire, nous ne savons toujours pas comment”, a-t-il déclaré.

Quant à la flamme olympique, les organisateurs ont annulé le début de leur tournée prévue dans l’archipel japonais pour ce vendredi et ont convenu avec le CIO de la maintenir sur le territoire japonais jusqu’à l’été prochain, a expliqué Mori.

À la demande du Premier ministre japonais, la flamme restera temporairement dans la préfecture de Fukushima (nord-est de Tokyo), l’une des régions les plus touchées par le tremblement de terre et le tsunami de 2011 suivi d’un accident nucléaire, et où il était prévu de commencer le relais de la torche.