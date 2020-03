Punisher Star aurait voulu jouer à Batman dans Gotham By Gaslight Live-Action Movie

Vous ayant récemment apporté des nouvelles d’un éventuel Batman: Gotham par Gaslight film d’action en direct, nous entendons maintenant que Warner Bros. a déjà un acteur en tête pour jouer le Dark Knight. Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Kevin Conroy jouait Kingdom Come Batman dans “Crisis on Infinite Earths”, et que National Treasure 3 est en développement – WB envisage la star de The Punisher Jon Bernthal pour le rôle de Bruce Wayne et Homme chauve-souris.

Comme nous l’avons signalé hier, WB souhaite étendre le succès de Joker en produisant des films plus indépendants, de style Elseworlds, présentant certaines des prises les plus inhabituelles de personnages bien connus. Alors que Joker n’était pas strictement une histoire d’Elseworlds, le film apparent Batman: Gotham by Gaslight adapterait l’une des prises de vue alternatives les plus célèbres de Batman. Dans la bande dessinée originale, Batman est repensé à la fin du XIXe siècle et affronte Jack l’Éventreur.

Dans la version animée 2018 de Gotham par Gaslight, Bruce Greenwood a assumé des fonctions de comédien pour Bruce Wayne, un rôle qu’il a également joué dans d’autres films d’animation de DC. Bernthal serait certainement un choix intrigant pour jouer ce Batman, compte tenu de son expérience en tant que Frank Castle sur The Punisher, où il a déjà montré ses références en tant que héros d’action, justicier et personnage torturé face à la mort de ses proches.

Cliquer pour agrandir

Bien sûr, Bernthal devrait toujours revenir en tant que Castle dans le MCU, avec différents emplacements semblant suggérer que Marvel veut toujours une version R du personnage. En outre, The Punisher de Netflix pourrait obtenir une troisième saison sur une nouvelle plate-forme, tandis que Castle pourrait également apparaître dans la série Disney Knight Moon Knight. Si tel est le cas, et qu’un nouveau film Punisher est également en préparation, il peut être difficile pour Bernthal de jongler avec ses différents engagements d’acteur.

Cependant, les détails sont encore assez minces sur le terrain pour Batman: Gotham par Gaslight, nous serions donc surpris si le développement a atteint un stade où les décisions de casting sont en cours d’élaboration. D’après ce que nous avons entendu au cours des six derniers mois, DC garde ses options ouvertes avec des images uniques, y compris des films construits autour d’autres méchants de Batman, donc Gotham by Gaslight n’est probablement qu’une des nombreuses idées sur la table en ce moment.

Mais que pensez-vous de Bernthal en tant que Batman? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.