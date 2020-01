“Punky Brewster” Sequel Series: Revival Ordered at Peacock

HISTOIRES CONNEXES

Le moppet à queue de cochon préféré de tout le monde est officiellement de retour: Peacock, le service de streaming de NBC Universal, a mis en lumière une suite de la sitcom Punky Brewster des années 1980, a appris TVLine.

Comme indiqué précédemment, Soleil Moon Frye reviendra en tant que personnage titulaire, et Cherie Johnson reprendra son rôle de meilleure amie de Punky, Cherie. Freddie Prinze Jr. sera l’invité vedette de la première en tant qu’ex-mari de Punky, Travis. Le casting comprend également Lauren Donzis (No Good Nick) et les nouveaux arrivants Quinn Copeland, Oliver De Los Santos et Noah Cottrell.

La saison 1 se composera de 10 épisodes qui suivront un Punky adulte, qui est maintenant une mère célibataire avec trois enfants. Punky est en train de rassembler sa vie lorsqu’elle rencontre Izzy (interprétée par Copeland), une fille du système de placement familial qui rappelle à Punky son jeune âge.

Steve et Jim Armogida (School of Rock) écriront et produiront la suite de la série; Frye, le créateur de la série originale David Duclon et Jimmy Fox (The Arrangement) feront également office de producteurs exécutifs.

Êtes-vous ravi d’apprendre que Punky sera de retour sur votre écran? Faites le nous savoir dans les commentaires!

TAGS: Paon, Punky Brewster

X