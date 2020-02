Puppy Bowl 2020 – Spécial Adoption Animal Planet [Photos]

Si votre plus gros reproche concernant le Super Bowl est que les joueurs de football ont l’air bien trop humains et pas assez comme de vrais chiots, c’est juste devenu votre jour de chance.

La 16e édition annuelle du Puppy Bowl d’Animal Planet débute aujourd’hui à 3 / 2c, plongeant des dizaines de canines adoptables dans une mêlée d’athlétisme, de sportivité et, vous savez, d’être un bon garçon. Les 42 joueurs participant à l’événement sportif emblématique seront à nouveau répartis entre Team Ruff et Team Fluff.

“Au cours des années passées, 100% des chiots et chatons qui ont participé au Puppy Bowl ont été adoptés par des familles aimantes”, a déclaré Animal Planet dans un communiqué, ajoutant qu’il poursuit cette tradition cette année “avec un nouvel ensemble d’animaux adorables qui sont prêts à dégringoler et à fouiller dans leurs nouvelles maisons à travers le pays. Bien que nous soyons sûrs de garder des dizaines de touchés et de pénalités pour les chiots, ces chiots jouant au jeu iront certainement bien et rentreront chez eux – avec leurs nouvelles familles aimantes et adoptives pour toujours!

Bien sûr, le Puppy Bowl ne se résume pas à un groupe d’adorables bébés chiens adoptables qui prétendent tout savoir sur le football. D’autres animaux – dont, nous imaginons, les équivalents à quatre pattes de Jennifer Lopez et Shakira – prendront également le terrain lors de la diffusion de deux heures de Puppy Bowl XVI.

Parcourez notre galerie de chiots pour rencontrer le line-up de départ de son année – vous pouvez cliquer ici pour un accès direct – puis déposez un commentaire avec vos favoris personnels ci-dessous.

