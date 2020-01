Pusha T s’associe à un singe qui se baigne pour la collection de capsules sur le thème BAPE HEADS

King Push s’associe à ses bons vieux copains au BAPE pour un ensemble de capsules spécial qui arrivera ce week-end.



Après les collections collaboratives avec les interprètes de BAPE HEADS SHOW 2018 Lil Yachty et Wiz Khalifa, A Bathing Ape abandonne enfin son ensemble de capsules avec une autre des têtes d’affiche du concert, Pusha T.

Arrivant dans quelques jours, la collection BAPE x Pusha T verra le prez G.O.O.D Music se faire caricaturer de la même manière que la mascotte préférée des fans de A Bathing Ape, Baby Milo, conçue par MANKEY. La collection comprendra des pulls avec des motifs graphiques emblématiques, des t-shirts classiques et le très populaire Sweat à capuche Shark Face que King Push se chargera de concevoir lui-même. Comme indiqué ci-dessus sur la page officielle du BAPE Japan IG, la relation de Pusha avec l’emblématique label de streetwear japonais remonte bien au-delà de la performance susmentionnée du BAPE HEADS SHOW 2018, y compris une performance à l’événement d’ouverture du BAPE STORE à New York en 2005 et à l’événement anniversaire de 10 ans en 2015.

Achetez le collection Pusha T x BAPE débutant ce samedi 18 janvier dans les magasins A Bathing Ape et en ligne. Découvrez également un extrait rapide de la performance de Pusha pour le BAPE HEADS SHOW 2018 au Madison Square Garden à New York ci-dessous:

