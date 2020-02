Pusha-T tire la piste de la saison de chasse dans le sillage de la mort de Pop Smoke

Pusha-T tire sa collaboration «Hunting Season» avec Jadakiss à la suite de la mort de Pop Smoke.

Le nouveau morceau des rappeurs est arrivé sur les services de streaming vendredi mais a disparu peu de temps après. Maintenant, Pusha révèle qu’il a décidé de le retirer par respect pour Pop, qui a été abattu mercredi dans les collines d’Hollywood.

La chanson comprenait les paroles: “J’ai quelques têtes de rappeurs sur le mur de mon berceau” et “Quand je pense à tous ces rappeurs, c’est la saison de chasse.”

S’adressant à Instagram, Push a expliqué son raisonnement. «‘ Hunting Season ’était une demande que IcePick Jay (RIP) avait toujours eue et à la lumière de sa mort, Kiss et moi avons fait une chanson incroyable», a-t-il déclaré. “Cela étant dit, tout le concept de” saison de chasse “et les idées hypothétiques de” tuer des rappeurs “ne me conviennent pas tout en pleurant la mort récente de Popsmoke. Repose en paix POP et présente ses condoléances à sa famille. »

Pusha-T et Pop Smoke partageaient le même manager. “Tout l’amour et le plus grand respect pour @jadakiss et la mémoire de mon bon ami @icepicjay encore une fois RIP @realpopsmoke et mes condoléances à la famille …” Push a sous-titré son message.

Son annonce a reçu le soutien d’amis, dont Bun B. «Merde d’homme adulte», a écrit le rappeur de Houston dans les commentaires.

On ne sait pas si “Hunting Season” se terminera sur le nouvel album de Jadakiss Ignatius, qui sortira le 28 février. L’album porte le nom du directeur de Jadakiss et ami de longue date Ignatius “Icepick Jay” Jackson, décédé en 2017.

