Q Parker révèle Jermaine Dupri, Teddy Riley et Dallas Austin Rejected 112

Q Parker se souvient de ces 112 jours où le groupe était l’un des plus grands artistes du monde en tant qu’artistes Bad Boy.



À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le 112 était l’un des groupes R&B régnants. Le quatuor Bad Boy Records était l’un des plus grands groupes de chant du monde à l’époque avec des succès comme “Only You” avec Mase et Notorious BIG, “Anywhere” avec Lil ‘Zane, “Peaches & Cream”, “Cupid” et “C’est fini maintenant.” Comme de nombreux autres groupes de chant du passé de l’histoire de la musique, le 112 s’est finalement dissout pour des différences personnelles, mais Q Parker s’est assis avec TV One for Life + Lyrics pour discuter de ce que c’était à l’apogée du 112.

“Être signé avec Bad Boy était un rêve devenu réalité”, se souvient Q. “C’était un peu comme notre cadeau, parce que tout ce que nous avons regardé, c’était Boyz II Men, Jodeci, Take 6. Alors, quand nous avons finalement formé notre groupe, c’était comme si ça allait être un jour. Jermaine Dupri nous a transmis, Dallas Austin nous a transmis, Teddy Riley a transmis le 112. “

Ensuite, le groupe R&B a eu sa grosse pause. “Voici Puffy qui avait cet avantage sur lui”, a déclaré Q. “Je crois que le cadeau pour nous était que nous étions censés signer avec Bad Boy parce qu’il nous a apporté un élément que je ne sais pas qui aurait été mis en évidence” d’entre nous si nous avions signé avec ces autres cadres. Nous aurions toujours été les balladeers et les crooners et tout ça, mais Bad Boy nous a donné comme – nous étions les gars que vous pouviez ramener chez maman, mais nous étions les gars maman vous voulez rester loin de. Nous avions un bon mélange de mauvais garçon mais de garçon d’église aussi. “

Il a dit que l’ère de Bad Boy de 1194-2004 est quelque chose qui est gravé dans l’histoire du R&B et du hip hop. “Et vous ne pouvez pas mentionner cette époque, et la domination de cette époque, sans mentionner le 112”, a-t-il dit. Q a ajouté que le groupe avait rencontré Diddy à l’extérieur de la boîte de nuit 112 et qu’ils avaient chanté pour lui sur place. Ils sont rapidement devenus le quatrième artiste à signer avec Bad Boy.

Découvrez Q Parker parler de ses souvenirs de Bad Boy, de sa relation avec Diddy maintenant, et pourquoi il montrera toujours l’amour du magnat du hip hop.

