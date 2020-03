Qu’a fait Milo Ventimiglia entre ces succès?

Milo Ventimiglia est un acteur polyvalent et attrayant qui a atteint une renommée universelle dans l’émission télévisée déchirante This Is Us. En tant que patriarche Jack Pearson, Vintimille tire la corde sensible des téléspectateurs semaine après semaine. Bien que le rôle de Pearson soit le plus important à ce jour, Vintimille a joué dans une grande variété de rôles. De la télévision au cinéma, Vintimille a prouvé qu’il sera un pilier de l’industrie pour les années à venir. L’ascension de Vintimille au sommet a mis du temps à arriver. Dans les années qui ont suivi son premier grand succès, Gilmore Girls, Vintimille a vraiment été en mesure d’afficher sa gamme d’acteurs.

Comment Milo Ventimiglia a-t-elle commencé à jouer?

Milo Ventimiglia est né en 1977 à Anaheim, en Californie. Le plus jeune de trois enfants, Vintimille a montré un intérêt à jouer au lycée, en jouant dans diverses productions dramatiques scolaires. Vintimille était athlétique et charmante, et était une lutteuse accomplie du lycée et a même agi en tant que président du gouvernement étudiant. En 1995, Vintimille a obtenu son diplôme d’études secondaires et a commencé à fréquenter l’université, avec l’intention de poursuivre une carrière d’acteur.

Vintimille a réussi à agir assez rapidement. Au début de sa carrière, il est apparu dans diverses émissions télévisées, notamment The Fresh Prince of Bel-Air, Sabrina, The Teenage Witch, Law and Order: Special Victim’s Unit, Boston Public et CSI: Crime Scene Investigation. En 2002, Vintimille décroche son premier rôle majeur dans la populaire série télévisée Gilmore Girls. Son rôle de Jess Mariano est devenu extrêmement populaire auprès des fans et Ventimiglia apparaîtrait sur la série de temps en temps au cours des quatre prochaines années, jusqu’en 2006.

Le travail de Milo Ventimiglia après Gilmore Girls

Après avoir terminé sa course sur Gilmore Girls, Vintimille s’est retrouvé en forte demande. Il est apparu dans plusieurs longs métrages majeurs, y compris Rocky Balboa, où il a joué le fils de Sylvester Stallone. Les autres longs métrages incluent Stay Alive et Pathology. Il reporta ensuite son attention sur la télévision et accepta le rôle de Peter Petrelli dans la série dramatique extrêmement populaire Heroes. Petrelli est un ambulancier qui découvre soudain qu’il a des pouvoirs spéciaux. Les qualités de «tout le monde» de Vintimille se prêtaient parfaitement au rôle d’un gars normal qui se rend compte qu’il a le pouvoir de changer le monde.

Vintimille a joué Petrelli jusqu’à la fin de la série en 2010. À ce moment-là, il a commencé à travailler sur quelques projets différents, dont certains qui n’avaient pas vraiment décollé, comme la série télévisée de courte durée Mob City. La star a figuré dans plusieurs autres films, y compris Gamer et The Divide, et a même essayé de faire du travail de voix off. Il a joué dans quelques autres émissions de télévision, y compris The Whispers and Chosen, bien qu’aucune des séries n’ait vraiment décollé. En 2016, Vintimille recevra le plus grand rôle de sa carrière lorsqu’il sera casté dans This Is Us.

Milo Ventimiglia | Emma McIntyre / .

Milo Ventimiglia a fait grand avec This Is Us

En tant que Jack Pearson dans This Is Us, Milo Ventimiglia a trouvé le rôle parfait pour lui, celui qui défierait et inspirerait l’acteur travailleur. Jouant Pearson alors qu’il connaît à la fois des bons et des mauvais moments, Vintimille a connu une résurgence majeure de sa carrière et a été acclamé par les critiques et les fans.

Vintimille a continué d’apparaître sur This Is Us à chaque nouvelle saison, alors que le spectacle est devenu de plus en plus populaire. Il a même reçu sa première nomination aux prix majeurs pour son travail dans la série: une nomination aux Emmy Awards pour le meilleur acteur principal d’une série dramatique. Pourtant, son travail acharné sur This Is Us ne l’a pas empêché de travailler sur d’autres projets. Il est récemment apparu dans des films comme The Art of Racing in the Rain.