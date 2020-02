Quaden Bayles réalisera le rêve d’aller à Disneyland car les bons sont plus

Il est passé du pire jour de sa vie à celui de milliers de personnes.

Quaden Bayle est un enfant australien qui souffre d’une condition physique connue sous le nom d’achondroplasie qui l’a fait taquiner.

Sa mère, Yarraka Bayle, a raconté à travers une publication sur les réseaux sociaux qu’une journée qui l’a ramassé de l’école l’a vu passer par l’un des moments les plus amers de sa vie et a commencé à enregistrer son fils quand il a commencé à dire qu’il Je donnerais une corde car je ne voulais plus vivre.

“C’est ce que fait l’intimidation”, a-t-il commenté sur l’enregistrement, où Quaden a également été entendu dire qu’il voulait mettre fin à sa vie.

La vidéo est devenue virale avec le hashtag #WeStandWithQuaden (#ApoyamosaQuaden) et bientôt des personnalités comme Hugh Jackman (Logan / Wolverine) et Mark Hamill ont envoyé des messages de soutien au garçon.

Jackman a déclaré à Quaden “vous êtes plus fort que vous ne le pensez et nous devrions tous être plus gentils avec les autres”.

Quaden – vous avez un ami en moi. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

– Hugh Jackman (@RealHughJackman) 20 février 2020

La cruauté est aussi étonnante que déchirante.

– Mark Hamill (@HamillHimself) 21 février 2020

Échantillons de support.

La vidéo où Quaden est vu pleurer dure environ 6 minutes et est difficile à regarder. Sa maman a commenté:

«Je viens de récupérer mon fils à l’école et je veux que tout le monde – parents, enseignants, éducateurs – voie les effets de l’intimidation. Chaque jour, quelque chose se passe. Chaque jour un nouvel épisode, un nouveau harcèlement, un autre surnom, une autre provocation, pourriez-vous s’il vous plaît éduquer vos enfants, vos familles, vos amis pour que cela ne se reproduise plus? »

Bientôt, les messages de soutien n’ont cessé de passer par Twitter jusqu’à son arrivée avec le comédien Brad William, qui souffre également du même état. En quelques heures, il a levé environ 130 000 dollars pour que le garçon et sa famille partent en vacances à Disneyland et laissent cette boisson amère de côté.

“Ce n’est pas seulement pour Quaden, c’est pour quiconque a été maltraité dans sa vie et a été dit une fois qu’il n’était pas assez bon”, a-t-il écrit sur la page d’où l’argent a été collecté.

Montrons à Quaden qu’il n’est pas seul, Partagez afin que davantage de bonnes personnes continuent de voir ces bonnes actions et continuent de montrer que nous sommes plus bons.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: