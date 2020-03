Qu’adviendra-t-il des rénovations du palais de Buckingham à la mort du prince Philip?

Le palais de Buckingham à Londres est la résidence de travail officielle de la reine Elizabeth II. C’est aussi là que le monarque et le prince Philip ont vécu pendant de nombreuses années et élevé leurs enfants. Il a 828 000 pieds carrés d’espace de vie et compte 775 chambres. Ceux-ci comprennent 19 cabines, 52 chambres royales et d’invités, 188 chambres pour le personnel, 92 bureaux et 78 salles de bains.

Mais le palais subit actuellement une rénovation massive, que Philip supervise en fait. Le projet se poursuivrait pendant encore sept ans, ce qui ferait du duc d’Édimbourg 105. Bien que personne n’aime y penser, il y a eu des questions sur ce qui se passerait avec les rénovations si le mari de la reine ne le faisait pas si longtemps. .

Les rénovations en cours au palais

Les travaux en cours au palais de Buckingham coûteront plus de 475 millions de dollars, mais il est nécessaire de réparer les infrastructures vieillissantes du palais.

“Le câblage électrique, la plomberie et le chauffage du palais n’ont pas été mis à jour depuis les années 1950”, a déclaré Sir Michael Stevens, qui occupe le poste de gardien du sac à main. “L’infrastructure du bâtiment a maintenant un besoin urgent d’une révision pour éviter le danger très réel de défaillance catastrophique entraînant un incendie ou une inondation, et des dommages incalculables au bâtiment et aux œuvres d’art inestimables de la collection royale.”

Bien que le prince Philip vit actuellement à Wood Farm Cottage sur le domaine de Sandringham, à 160 km de Buckingham Palace, il aurait été informé du travail effectué par les membres de sa famille à Londres.

«Le duc d’Édimbourg a été très impliqué dans la restauration du château de Windsor en 1992. Il souhaite que nous suivions une approche par étapes dans le projet de remise en état [at Buckingham Palace], et a dit: «Vous apprendrez de vos erreurs», a déclaré une source royale au Telegraph.

Que se passera-t-il à la mort du prince Philip

Le prince Philip a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas trop de bruit à sa mort, cependant, le palais a un protocole spécifique à suivre quand cela se produira.

Une annonce officielle informant le public de son décès sera faite peu après par la BBC. En cas de décès en pleine nuit, les informations seront diffusées sur le réseau à 8 heures, heure locale.

Selon certaines sources, Philip ne veut pas de funérailles d’État complètes et la période de deuil après sa mort durera huit jours. S’il meurt avant la reine, elle entrera en deuil pendant 30 jours.

Quant à savoir ce qui arrivera au projet de rénovation? Eh bien, le palais a déjà commencé à planifier cela.

Qui supervisera le projet après la mort de Philip?

Début février, il a été signalé qu’un poste était à pourvoir pour un planificateur de projet. Cette personne devra «soutenir le planificateur stratégique et faciliter la communication entre le Bureau de gestion du programme interne et les entrepreneurs et consultants».

House Beautiful a noté que le salaire de départ pour le poste à temps plein est de 49 000 $ et que les candidatures sont acceptées jusqu’au 2 novembre.

L’ouverture de poste signifie qu’en cas de décès de Philippe ou s’il devient incapable de prendre des décisions, quelqu’un pourra intervenir et prendre la direction des rénovations. Par conséquent, l’ensemble du projet ne devra pas être interrompu.

