Quand All American Season 3 sera-t-il sur Netflix?

Toute la saison américaine 2 est maintenant sur Netflix aux États-Unis et la bonne nouvelle est qu’elle revient pour une troisième saison. Quand la saison 3 sera-t-elle de retour sur The CW et peut-être plus important encore, quand la saison 3 de All American sera-t-elle sur Netflix? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Au cas où vous ne seriez pas familier, All American concerne un jeune athlète recruté pour jouer pour l’équipe de football de Beverly High School.

La saison 2 est sortie sur The CW avec 16 autres épisodes entre octobre et mars 2020 et est finalement arrivée sur Netflix le 17 mars 2020.

La série a reçu une ré-commande instantanée pour la saison 3 qui devrait à nouveau être diffusée à l’automne.

Quand All American saison 3 sortira-t-elle sur Netflix?

Heureusement, avec les sorties de The CW, ils arrivent huit jours après leur conclusion. Avec All American suivant un calendrier familier chaque année, prédire sa sortie Netflix est assez simple.

Bien sûr, cela n’inclut pas les nouvelles émissions de The CW mais couvre les goûts de Black Lightning, Riverdale, The Flash et plus encore.

Encore une fois, nous nous attendons à ce que la saison 3 commence sur The CW en octobre 2020 et se termine en mars 2021. Cela nous suggère que nous allons saison 3 sur Netflix en mars 2021.

All American sera-t-il retardé en raison du Coronavirus?

De nombreuses productions ressentent actuellement la pression due au Coronavirus mais All American n’est probablement pas affecté au moment de la publication.

Selon nos sources, le tournage de All American ne devrait pas commencer avant l’été 2020.

Pour le moment, au moins, la série devrait respecter son calendrier d’origine.

Et les autres régions?

Vous vous demandez peut-être si d’autres régions de Netflix recevront All American dans un avenir proche? Malheureusement, cela ne semble pas être le cas. La série reste invendue dans la plupart des régions en dehors des États-Unis, il y a donc une chance, mais compte tenu du sujet, elle semble peu probable.

Avez-vous hâte de voir la saison 3 de All American sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.