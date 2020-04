Quand aura lieu la finale de la saison 3 de «Station 19»? La série Shondaland se termine à l’heure en 2020

Nous sommes à l’aube de la saison finale, mais certains projets ont été annulés ou suspendus en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). À la mi-mars 2020, la production s’est arrêtée pour ABC’s Grey’s Anatomy. Puis, deux semaines plus tard, le drame médical a annoncé que la 16e saison se terminerait quatre épisodes plus tôt que prévu le jeudi 9 avril. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les autres retombées du Shondaland? Heureusement, il semble que la finale de la saison 19 de Station 19 sera publiée dans les délais.

Date et heure de la finale de la station 3 de la station 19

Jason George dans le rôle de Ben Warren sur «Station 19» | Raymond Liu via .

Grey’s Anatomy Season 16 diffusera sa finale le jeudi 9 avril à 21 h. EST. À l’origine, la saison devait durer 25 épisodes. Cependant, la série Shondaland n’a pas pu reprendre la production. La saison comptera donc 21 épisodes au total.

Bien sûr, de nombreux fans de Station 19 craignaient que le drame des pompiers ne subisse le même sort que la série phare. Juste avant l’arrêt de la production, le réalisateur et producteur exécutif Paris Barclay a déclaré qu’il travaillait toujours sur la finale de Station 19 Saison 3.

“Je travaille sur la finale de la saison donc je ne peux pas vous rejoindre ce soir, mais amusez-vous avec # Station19!” Barclay a tweeté le 12 mars. Mais il semble que l’équipe de l’émission ait pu terminer le projet à temps. Et le 27 mars, la showrunner Krista Vernoff a promis aux fans de Station 19 que la saison 3 se poursuivrait comme prévu.

Après avoir partagé ses réflexions sur les nouvelles de Grey’s Anatomy, un fan a demandé à Vernoff si les téléspectateurs recevraient une saison complète de Station 19. Ensuite, Vernoff a révélé la production pour le spin-off déjà bouclée à travers la finale.

“Oui!! Nous avons tourné # Station19 plus tôt cette année! » Vernoff a écrit sur Twitter. “Vous pouvez voir les 16 épisodes !!”

Maintenant, nous savons que la troisième saison de Station 19 aura un total de 16 épisodes. Donc, à partir de cet article, il reste cinq nouveaux épisodes. Pendant ce temps, Deadline a annoncé que la finale de la saison 3 de Station 19 sera diffusée le jeudi 14 mai, ainsi que la finale de la série How to Get Away with Murder. Il est également probable que la station 19 gardera son heure de pointe à 20 h. Plage horaire EST pour le reste de la saison.

ABC a renouvelé la station 19 jusqu’à la saison 4

De toute évidence, il y a de quoi être excité si vous êtes dans le fandom de Station 19. Le drame des pompiers recevra toujours la troisième saison complète comme prévu. Pendant ce temps, les fans peuvent également trouver du réconfort dans le début du renouvellement de l’émission. Le 11 mars, ABC a annoncé que le réseau reprendrait la station 19 pour la saison 4.

“Krista Vernoff est une conteuse remarquable et superbe et nous lui sommes très reconnaissants – ainsi que les acteurs et l’équipe talentueux – pour tout ce qu’ils ont fait pour que Station 19 prospère cette saison”, a déclaré Karey Burke, présidente de ABC Entertainment, dans une déclaration. “Ce spectacle riche et addictif atteint des sommets de la série cette année pour une raison, et nous avons hâte de livrer d’autres histoires formidables à notre public passionné.”

Pour le moment, les fans devront attendre et voir ce que ABC prévoit pour l’avenir de Station 19. La série est garantie une autre saison. Cependant, le réseau n’a pas encore annoncé la date de sortie. Mais il nous reste encore quelques semaines avec Station 19 Saison 3. Alors restez à l’écoute. Il y a forcément beaucoup de drame à venir.

