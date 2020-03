Quand commence la saison 5 de «This Is Us»? Espérons que la prochaine date de première viendra bientôt

Comme prévu, la finale de la saison 4 de This Is Us a stupéfié le public de tout le pays le mardi 24 mars. Mais quand commence la saison 5 de This Is Us? Le drame NBC a déjà compris la prochaine première. Nous espérons donc que la série reviendra avec de nouveaux épisodes plus tôt que tard.

La date de début de la première de la saison 5 de «This Is Us» sur NBC

Sterling K. Brown dans le rôle de Randall dans «This Is Us» | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Si vous ne le saviez pas déjà, This Is Us a été renouvelé tout au long de la saison 6 avec 18 épisodes chacun. Cela signifie que la cinquième saison se déroule définitivement. Et si NBC est en mesure de poursuivre son calendrier de production pour This Is Us Season 5, nous aurons une idée de la prochaine date de première.

Les quatre premières saisons de This Is Us sont sorties en septembre. Il est donc possible que le cinquième cycle revienne en septembre 2020. Néanmoins, il est important de noter que la pandémie de coronavirus (COVID-19) a poussé l’industrie du divertissement à arrêter la production sur plusieurs projets.

Lors d’une conversation avec Entertainment Weekly le 17 mars, le showrunner Isaac Aptaker a révélé que This Is Us avait terminé le tournage de la finale de la quatrième saison juste avant l’arrêt.

“Nous avons été vraiment chanceux où notre dernier jour de notre finale a eu lieu juste avant que nous réalisions tous à quel point cela était absolument sérieux et comment nous devions tous commencer à rester à la maison”, a déclaré Aptaker. «Nous avons donc pu obtenir notre dernier jour juste sous le fil. Maintenant, nous sommes en pause pour la saison. »

Il a ensuite partagé ses espoirs pour que la production de This Is Us Season 5 redémarre cet été comme prévu.

“Nous espérons tous que cela sera résolu le plus rapidement possible et tout le monde est tellement impatient de retourner au travail”, a déclaré Aptaker. «Nous devons revenir cet été, nous avons donc un peu de temps et nous espérons pouvoir respecter le calendrier.»

Pendant ce temps, Justin Hartley – qui joue Kevin – a abordé le plan de This Is Us Season 5. Mais pour l’instant, il semble que tout le monde devra attendre et voir ce qui se passera ensuite.

“Nous ne savons pas encore. Je pense que nous restons tous en sécurité et que nous restons responsables et en bonne santé et nous verrons ce qui se passe », a déclaré Hartley. “Je veux dire, s’ils disent que nous pouvons retourner travailler en juillet, nous y retournerons. Sinon, nous attendrons simplement que tout soit OK. »

À quoi s’attendre lorsque la saison 5 de «This Is Us» revient avec de nouveaux épisodes

Malgré l’incertitude entourant la date de la première de This Is Us Season 5, il semble qu’il y ait encore beaucoup de choses pour lesquelles les fans sont excités. Après la finale du 24 mars, le créateur Dan Fogelman a expliqué à quoi s’attendre lorsque la famille Pearson reviendrait avec le prochain tout nouvel épisode.

“Je suis très enthousiaste à propos – en particulier de la situation actuelle du monde – de l’élévation et j’appellerais cela presque une renaissance qui viendra la saison prochaine”, a déclaré Fogelman au Hollywood Reporter. Il a ensuite partagé les plans de «nouveaux départs» et «quelque chose de grand» lors de la première.

Fogelman a également abordé l’histoire de Kevin (Justin Hartley) et a confirmé que l’identité de la fiancée du personnage serait réglée immédiatement. Le créateur a dit:

Je pense qu’il y a fondamentalement beaucoup plus de chapitres dans l’histoire romantique de Kevin. Nous sommes déjà bien avancés. J’ai déjà écrit la première de la saison de l’année prochaine et cassé je pense que cinq épisodes de la saison, et nous avons établi des plans pour toute la prochaine et la sixième saison honnêtement, donc Kevin a un voyage devant lui, et je ne sais pas veulent aller trop loin pour l’instant.

Pendant ce temps, nous plongerons dans le voyage de Rebecca (Mandy Moore) et Miguel (Jon Huertas) alors qu’ils déménagent à Saint-Louis pour l’essai clinique d’Alzheimer.

“Cela va être, évidemment, un chapitre difficile pour Rebecca pour aller de l’avant”, a déclaré Fogelman, selon The Wrap. “Nous avons un grand scénario prévu pour Mandy la saison prochaine en tant que femme plus âgée et aussi toutes ses chronologies passées.”

Pour l’instant, nous devrons attendre et voir ce qui se passe avec la date de première de This Is Us Season 5. Mais clairement, l’équipe de la série sait exactement où nous nous dirigeons lorsque le drame revient avec de nouveaux épisodes. Peu importe ce qui se passe, nous savons que cela vaudra la peine d’attendre.

