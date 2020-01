Quand Crisis on Infinite Earths est-il diffusé au Royaume-Uni? Tout ce que nous savons jusqu’à présent! – HITC

Il est considéré comme l’un des événements de super-héros les plus importants de l’année.

Les fans se demandent quand Crisis on Infinite Earths sera diffusé au Royaume-Uni, alors jetons un œil…

Que nous parlions du grand écran ou du petit écran, on ne peut nier que nous vivons à l’ère des super-héros. En repensant à l’époque de Spider-Man de Sam Raimi et aux origines cinématographiques des X-Men, il est encore difficile de comprendre à quel point le sous-genre a progressé.

L’univers cinématographique Marvel (MCU) est une grande ambition, mais il va sans dire que cette grande ambition a payé énormément. C’est l’objet du genre pour beaucoup, mais il y a vraiment tellement de super contenu de super-héros.

En ce moment, les projecteurs sont fermement tournés vers Crisis on Infinite Earths, et pour cause…

Brandon Routh assiste à la Build Series pour discuter de «Crisis on Infinite Earths» au Build Studio le 10 décembre 2019 à New York.

Crise sur des terres infinies

La bannière «Crisis on Infinite Earths» fait référence au sixième événement crossover annuel Arrowverse.

Il se compose de cinq épisodes, dont un appartenant à chacune des séries suivantes: Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow et Legends of Tomorrow. Tous ces éléments sont présentés sur The CW.

Comme vous le savez sans doute, les épisodes Batwoman, Supergirl et The Flash de l’événement seront diffusés aux États-Unis en décembre 2019, les deux épisodes supplémentaires devant suivre en janvier 2020.

Et le Royaume-Uni?

Quand Crisis on Infinite Earths est-il diffusé au Royaume-Uni?

Selon Gizmodo, les épisodes seront certainement diffusés sur Sky One au Royaume-Uni.

Une date n’a pas encore été confirmée, mais nous pouvons certainement nous attendre à ce qu’ils soient diffusés en 2020 – enfin, quatre d’entre eux…

La même source confirme que l’épisode Batwoman ne sera pas diffusé au Royaume-Uni, car aucun diffuseur britannique n’a actuellement le droit de le diffuser. Les fans sont encore assez surpris que Sky ne l’ait pas encore compris!

Mise à jour – Le 14 janvier 2020, Gizmodo a annoncé que Batwoman viendrait en effet au Royaume-Uni mais pas sur Sky. Au lieu de cela, la série mettant en vedette Ruby Rose se dirigera vers E4 mais à part 2020, aucune date de sortie spécifique n’a été confirmée.

Ce que cela signifie pour l’épisode Batwoman de Crisis on Infinite Earths est encore incertain.

Porte-parole de Sky sur Crisis on Infinite Earths

Lors d’une conversation avec le Radio Times, un porte-parole de Sky a déclaré: “Sky ne possède pas les droits de diffusion de Batwoman, donc à l’heure actuelle, il n’est pas prévu qu’elle soit diffusée sur Sky One.”

Il a poursuivi: “Nous montrerons cependant les saisons actuelles de Supergirl, The Flash, Arrow (et en 2020, Legends of Tomorrow) dans leur intégralité, y compris tous les épisodes croisés de cette série.”

Nous garderons un œil sur les détails suivants.

