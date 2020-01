Quand Elisabeth Moss est-elle devenue scientologue?

Elisabeth Moss est célèbre pour ses rôles emblématiques dans The Handmaid’s Tale et Mad Men, mais elle est également aujourd’hui l’une des adhérentes les plus connues de l’Église de Scientologie. La religion relativement nouvelle, informée par les écrits de feu L. Ron Hubbard, a également des adeptes de célébrités comme Tom Cruise, John Travolta, Laura Prepon et Kirstie Alley.

Moss a été surnommée «hypocrite» par Leah Remini pour ne pas avoir dénoncé les abus présumés de la Scientologie tout en jouant un rôle dans The Handmaid’s Tale qui réprimande si brutalement les régimes totalitaires et le contrôle des gouvernements. Moss est même sortie de la salle lorsque Remini a remporté un prix de la critique télévisuelle en 2017 pour ses réalisations exceptionnelles dans la programmation de la réalité pour ses films, A&E’s Scientology and the Aftermath.

Mais depuis combien de temps Moss est-il impliqué dans l’Église de Scientologie? De nombreux fans sont surpris d’apprendre que Moss a été élevé dans la religion.

Elisabeth Moss | Steve Granitz / WireImage

Elisabeth Moss a été élevée en Scientologie

Moss, 37 ans, est née de Linda et Ron Moss, qui auraient tous deux atteint des niveaux relativement élevés de «Thétan opérant» au sein de la Scientologie, en 1982.

Linda et Ron Moss sont tous deux des musiciens de longue date

Scientologues. Le père de l’acteur de l’aile ouest a même servi de musique

directeur d’un autre scientologue bien connu, le musicien de jazz Chick Corea.

Moss a été élevée dans la foi de ses parents et aurait terminé son premier cours de Scientologie alors qu’elle n’avait que huit ans. Depuis lors, elle a figuré sur deux couvertures du magazine de Scientologie, Celebrity, et a constamment gravi les échelons au sein de la religion.

Elle parle rarement de sa foi mais défend parfois ses croyances

Moss, comme beaucoup de scientologues, ne parle pas ouvertement de

sa religion en détail. Elle a affirmé à plusieurs reprises être un défenseur de

liberté d’expression et de religion, mais n’a jamais plongé dans son

croyances spirituelles personnelles dans les entretiens.

Cependant, en 2017, Moss a donné une défense rare de la Scientologie à un commentateur Instagram. Un fan lui a posé des questions sur sa position sur The Handmaid’s Tale, étant donné que, selon le commentateur, Gilead et la Scientologie empêchent les gens de lire “des sources extérieures”, comme les nouvelles.

De manière inhabituelle, Moss a répondu directement au commentaire en se défendant à la fois d’elle-même et de sa religion.

“Ce n’est pas vrai du tout de la Scientologie”, écrit-elle dans un commentaire. «La liberté et la tolérance religieuses et la compréhension de la vérité et des droits égaux pour chaque race, religion et croyance sont extrêmement importants pour moi. Les choses les plus importantes pour moi probablement. Et donc Gilead et THT m’ont frappé à un niveau très personnel. Merci pour la question intéressante! “

Elle a également clarifié sa position sur les droits des LGBT et la Scientologie dans une récente interview

En raison des écrits anti-LGBT de Hubbard dans certains de ses travaux, certains fans ont également appelé Moss pour ne pas s’être prononcé contre eux. Mais Moss a récemment clarifié qu’elle n’était pas d’accord avec cet aspect de ce que certains pensent être les enseignements de la Scientologie.

Dans une interview de 2019 avec The Daily Beast, un journaliste a mentionné que certains textes de Scientologie semblaient être anti-LGBT.

“Lequel

n’est pas là où je me trouve ”

Répondit Moss. “C’est comme, c’est beaucoup de choses à monter et à déballer que je ne peux pas faire.

Elle a ajouté, comme elle l’a fait lors de diverses interviews, qu’elle soutient le droit de chacun de choisir sa voie par lui-même.

“Mais ce n’est pas mon sac”, a-t-elle poursuivi. «Je suis évidemment une grande féministe et une grande partisane de la communauté LGBTQ et je crois tellement – je ne peux même pas vous dire – que les gens sont capables de faire ce qu’ils veulent faire, d’aimer qui ils veulent aimer, d’être la personne qu’ils veulent être – qui que ce soit. ”