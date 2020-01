“Quand est-ce arrivé?”

Leur fille, l’Egypte, a déclaré qu’elle n’avait jamais entendu ses parents se disputer.



C’est une affaire de famille pour cette saison de Growing Up Hip Hop. L’icône du rap Pepa de Salt-N-Pepa est de retour sur le petit écran avec sa fille Egypt Criss, mais Pep est également rejointe par son fils, Tyran Moore, et son ex-mari, Naughty By Nature’s Treach. La relation de Pepa et Treach fait l’objet de controverses depuis des décennies, mais le nœud de leurs titres scandaleux provenait des allégations de Pepa selon lesquelles, pendant leur relation, Treach a été physiquement abusive envers elle.

Treach a publiquement abordé les accusations à plusieurs reprises et en a même parlé à leur fille l’Égypte lors de leur émission de téléréalité. Le père et la fille se sont récemment arrêtés au Breakfast Club pour discuter rapidement de Growing Up Hip Hop, mais le sujet de la relation de Treach avec Pepa ne pouvait être évité.

“Nous avons une relation amour-haine”, a admis Treach. “Nous sommes bien, c’est juste, ce sont certaines choses qui viennent de son livre, et maintenant ça va être un film de Salt-N-Pepa. Alors ils viennent vers moi et je regarde le personnage qu’ils ont obtenu pour moi et ils veulent Et ça n’arrivera jamais, tu me sens? C’est comme, qu’est-ce que l’amour a à voir avec C’était un grand film, mais ce n’était pas notre histoire. “

Il a déclaré qu’il n’avait engagé aucune action en justice lorsque les accusations ont fait surface pour la première fois parce que sa carrière n’avait pas sauté un instant. “Ce n’était pas comme si j’étais blackballé ou quoi que ce soit d’autre. Ça arrive à un stade maintenant parce que je vois – quand j’ai en fait reçu le script de ce qu’ils disaient, j’ai dû continuer à dire: ‘Quand est-ce que ça “” Il a ajouté qu’il avait demandé à Pepa les mêmes histoires dans le livre et il prétend qu’elle lui avait dit qu’elle ne l’avait pas relu.

Treach a souligné que le mouvement #MeToo avait la capacité de ruiner complètement l’héritage et la carrière d’une personne, il voulait donc savoir exactement quand ces événements de violence domestique se sont produits. “Je ne sais même pas si mes enfants nous ont même entendu nous disputer”, a déclaré Treach alors que l’Égypte intervenait qu’elle ne se souvenait d’aucun incident. Elle a également déclaré que Pepa faisait attention à ce qui était inclus et partagé publiquement parce qu’elle ne voulait pas que sa vie soit affectée négativement par des allégations. Regardez Treach et Egpyt parler de Pepa ci-dessous.

