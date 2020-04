Quand est-ce arrivé? Le groupe Carolina Carolina fait rugir son souvenir

Le groupe de musique d’origine européenne Carolina Durante continue de faire une impression sur son profil Instagram officiel.

18 avril 20209: 59 h

Comme nous le savons bien, ce groupe musical bien-aimé a commencé sa renommée dans rien de plus et rien de moins que dans le beau pays d’Espagne, et depuis lors, ils n’ont cessé de sonner à travers le continent et de nombreux pays d’Amérique latine.

Carolina Pendant est composé des beaux artistes Diego Ibáñez, Martín Vallhonrat, Juan Pedrayes et Mario del Valle, qui ont fait un excellent travail pour amener leur gang au niveau de la renommée Bravo les gars!

Comme prévu, chacun des membres de Carolina Pendant Ils sont devenus le phénomène du moment, c’est pourquoi beaucoup de gens sont très conscients de ce qu’ils font.

Très récemment, le profil Instagram officiel du groupe a publié une photographie inédite d’il y a deux ans, où ils apparaissaient assis par terre en train de boire une boisson fraîche, qui semble être de la bière.

Comme description de l’instantané, ils ont écrit ce qui suit: “A 00:00” LA CHANSON JE PENSE QUE VOUS NE MÉRITEZ PAS … LA PHOTO EST IL Y A DEUX ANS AU PRINTEMPS. UN CÂLIN. VOUS VOULEZ CECI “… Sans aucun doute une grande surprise pour ses followers, qui n’ont pas tardé à laisser des commentaires.

.