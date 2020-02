Quand est-ce que je ne suis pas d’accord avec cet ensemble? Smartphones et nostalgie s’entrechoquent – HITC

Le public se demande quand je ne suis pas d’accord avec cela.

Rappelez-vous quand l’éducation sexuelle a fait surface pour la première fois et que la Twittersphere vivait de spéculations sur son réglage de l’heure?

Eh bien, ça se reproduit avec Je ne suis pas d’accord avec ça.

Netflix l’a retiré du parc jusqu’à présent cette année. Dans le domaine de la télévision, ils ont eu des succès comme The Stranger, avec un film qu’ils nous ont offert comme Uncut Gems et les amateurs de documentaires ont été complètement saisis par The Pharmacist.

Pour ceux qui manquent désespérément des choses comme Stranger Things, Sex Education et The End Of The F *** ing World, il y a I Am Not Okay with This, qui nous raconte l’histoire d’un adolescent qui arrive à maturité tout en luttant avec des superpuissances.

Il a été produit par 21 Laps Entertainment – qui nous avait précédemment apporté Stranger Things – et a été co-créé par le réalisateur de The End Of The F *** ing World, Jonathan Entwistle. Donc, les influences ont vraiment du sens.

La saison de sept épisodes est basée sur le roman graphique de Charles Forsman du même nom, avec un monde riche en imprimés à tirer et à traduire. Le public en profite, mais il n’y a qu’un seul problème…

Je ne suis pas d’accord avec cela déroute les téléspectateurs

Certains ne peuvent tout simplement pas fonctionner quand il est censé être réglé!

Parfois, il semble que le spectacle puisse avoir lieu dans les années quatre-vingt, mais le lendemain, vous vous sentirez peut-être emporté loin dans la journée.

Cela peut s’avérer assez déroutant, car la réaction sur Twitter se renforce. Un certain nombre de personnes ont tweeté à propos de l’émission concernant son réglage de l’heure et certaines réactions sont assez hilarantes. Découvrez une sélection de tweets:

Quand est-ce que je ne suis pas d’accord avec cet ensemble? Suivre les indices!

Le réglage de l’heure de Je ne suis pas d’accord avec cela n’a pas été confirmé, mais il existe un certain nombre de visuels pour suggérer quand cela n’a pas lieu.

Comme l’a souligné PopBuzz, Jonathan Entwistle a sculpté le réglage de l’heure de The End Of The F *** ing World pour qu’il soit ambigu, déclarant que cela pourrait être «n’importe quand de 1988 à 2006». Il y a toujours ce sentiment d’incertitude pendant de nombreux moments ici, mais nous pouvons confirmer qu’il a définitivement lieu après 2006.

Il existe de nombreuses raisons de dissiper la croyance selon laquelle cela se situe dans les années 80. L’une des raisons est la collection VHS de Stanley … il opte pour l’esthétique hipster, mais si vous regardez les titres, vous voyez des films comme Erin Brockovich qui est sorti en salles en 2000. De plus, Syd fait référence à des bas disant que personne ne les a portés depuis les années 90.

Mais surtout, la présence de smartphones est un cadeau mort!

L’iPhone a frappé les étagères en 2007, mais avec leur fréquence dans l’émission, il semble beaucoup plus probable que je ne suis pas d’accord avec cela pourrait avoir lieu à tout moment dans les années 2010.

Opinion: Je ne suis pas d’accord avec cela embrasse l’ambiguïté

Parfois, vous vous promènerez et vous sentirez comme si vous étiez dans les années 80 ou 90… sinon pour la mer des smartphones.

La culture populaire se nourrit de la nostalgie, que ce soit dans le cinéma, la musique ou la mode. Beaucoup de tenues dans I Am Not Okay with This sont tout droit sorties des décennies passées, mais il y a aussi une ambiguïté dans la vraie vie.

Bien qu’il y ait beaucoup de bonne musique en cours aujourd’hui, pour les adolescents, il convient de noter que toute la musique est nouvelle et que la plupart se chargent d’écouter des morceaux plus anciens. La bande sonore présente des goûts tels que Prefab Sprout, Echo & the Bunnymen et Aztec Camera, qui contribuent à alimenter l’ambiance renforcée par des références visuelles aux efforts de John Hughes, avec un épisode directement inspiré du Breakfast Club.

On pourrait dire que s’il se sentait fermement enraciné dans les années 2010 sans écouter les années 80 et au-delà, il ne serait pas crédible.

Avouons-le, nous connaissons tous un Stanley ou deux!

Dans d’autres nouvelles, voici le bas sur Bloodwitch.