Quand est-il répété à la télévision? – HITC

Hollyoaks Later est enfin revenu pour janvier 2020, mais quand est-il à nouveau à la télévision?

Nous aimons tous un peu de Hollyoaks.

Le célèbre feuilleton britannique est un incontournable de Channel 4 depuis 1995. Il a été créé par le producteur de télévision et scénariste Phil Redmond, qui nous a également donné Brookside!

Depuis lors, le public afflue dans la banlieue fictive de Chester pour leur dose de drame chaque semaine.

C’est formidable de voir à quel point le spectacle a augmenté au fil des ans, et nous avons vu de nombreux grands interprètes monter à bord dans la mémoire récente. Après avoir remporté tant de récompenses à travers une variété de cérémonies, il est compréhensible que les acteurs aient parfois de la place pour les jambes pour essayer quelque chose d’un peu différent …

Hollyoaks revient plus tard pour janvier 2020

Hollyoaks Later est l’une des façons dont ils ont insufflé une nouvelle vie au titre.

Le spin-off de fin de soirée a en fait été interrompu en 2013, mais il a été ramené cette année pour un seul épisode d’une heure. Essentiellement, le temps d’antenne plus tard leur permet d’inclure du contenu destiné à des publics plus âgés et plus matures – c’est les avantages du divertissement post-bassin versant!

Le dernier épisode a été diffusé le lundi 6 janvier 2020 à 21h sur E4.

Il a abordé la chute du tueur en série Breda McQueen (joué par Moya Brady), entre autres. Alors, quand est-il de retour?

Quand Hollyoaks Later est-il répété à la télévision?

C’est seulement répété une fois!

Le dernier épisode de Hollyoaks Later est à nouveau diffusé le mardi 7 janvier à 23 heures sur Channel 4.

Cependant, vous pouvez le récupérer à la demande sur All 4 tout au long du mois.

Le public réagit à Hollyoaks plus tard sur Twitter

Comme prévu, les fans ont répondu au retour sur les réseaux sociaux.

Découvrez une sélection de tweets ci-dessous:

