Quand est la finale de la saison 16 de ‘Grey’s Anatomy’? Krista Vernoff dit que la fin inattendue sera «satisfaisante»

Grey’s Anatomy Season 16 ne recevra pas ses 25 épisodes complets. Cependant, la série Shondaland continuera d’offrir une fin «satisfaisante», selon la showrunner Krista Vernoff. Alors, quand aura lieu la finale de la saison 16 de Grey’s Anatomy en 2020? Il ne reste que quelques épisodes avant la conclusion dramatique – intitulée «Mettez un visage heureux» – diffusée sur ABC.

Date et heure de la finale de la saison 16 de «Grey’s Anatomy»

Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith dans «Greys Anatomy» | ABC / Raymond Liu

Le 12 mars, Grey’s Anatomy a arrêté la production pour la saison 16 au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Vernoff et les producteurs exécutifs Debbie Allen et James Williams se sont adressés à la distribution et à l’équipe dans une lettre.

“Par prudence, la production est reportée immédiatement sur Grey’s Anatomy”, ont déclaré Vernoff, Allen et Williams, selon Deadline. «Nous rentrons chez nous depuis au moins deux semaines et attendons de voir comment évolue la situation des coronavirus.»

La lettre a continué: «Cette décision a été prise pour assurer la santé et la sécurité de l’ensemble des acteurs et de l’équipe et la sécurité de nos proches en dehors du travail, et elle a été prise conformément à la suggestion du maire Garcetti de ne pas nous réunir en groupes de plus de 50. “

Maintenant, la série ABC ne reprendra pas la production. Récemment, le réseau a révélé que la finale de Grey’s Anatomy sera diffusée le jeudi 9 avril à 21 h. EST. Cela signifie que la 16e saison comprendra 21 épisodes et se terminera par «Mettez un visage heureux».

La showrunner Krista Vernoff réagit aux nouvelles finales de la saison 16 de «Grey’s Anatomy»

Nous sommes déçus de ne pas pouvoir terminer notre narration cette saison. La bonne nouvelle? 1621 joue comme une finale satisfaisante! Ce n’est pas là où nous avions prévu de finir, mais c’est beau et les questions qui persistent nous répondrons l’année prochaine. #GreysAnatomy #StayHome pic.twitter.com/BsHV9vJUiJ

– Krista Vernoff (@KristaVernoff) 28 mars 2020

Après avoir appris la finale de la saison 16 de Grey’s Anatomy, Vernoff a évoqué la situation sur Twitter. Le showrunner a exprimé sa déception. Cependant, elle a également promis aux fans que le dernier épisode de la saison en cours serait satisfaisant. Et finalement, la série Shondaland n’est pas terminée, car elle a encore beaucoup d’histoires à raconter dans Grey’s Anatomy Season 17.

“Nous sommes déçus de ne pas pouvoir terminer notre narration cette saison”, a écrit Vernoff. “La bonne nouvelle? 1621 joue comme une finale satisfaisante! Ce n’est pas là où nous avions prévu de finir, mais c’est beau et les questions qui persistent nous répondrons ensuite [season]. “

Vernoff a ajouté plus tard: «Pour être clair: il reste encore deux épisodes de la saison 16 !!! Et nous reprendrons notre narration dans la saison 17! »

Que se passe-t-il dans la finale de la saison 16 de «Grey’s Anatomy»?

Selon le synopsis de la finale de la saison 16 de Grey’s Anatomy, le 9 avril, il y aura trois scénarios clés. La description se lit comme suit:

Lien [Chris Carmack] tente de convaincre Amelia [Caterina Scorsone] pour se détendre pendant la dernière étape de sa grossesse. Hayes [Richard Flood] demande Meredith [Ellen Pompeo] une question surprenante, et Owen [Kevin McKidd] fait une découverte choquante.

Pendant ce temps, dans une interview avec Entertainment Tonight, Kim Raver – qui joue Teddy – a révélé que le scénario de Richard Webber (James Pickens Jr.) se poursuivra à travers la nouvelle finale de Grey’s Anatomy. Dans l’épisode du 26 mars, les fans ont été dévastés par le personnage d’origine après un incident lors d’une conférence médicale. L’épisode du 2 avril devrait aborder l’état de santé de Richard. Et même si Raver n’a pas été en mesure de taquiner beaucoup, elle a noté que son histoire se poursuivra pendant un certain temps.

“Dans Grey’s Anatomy, chaque médecin se réunit de manière fantastique pour trier et résoudre le problème”, a déclaré Raver. «C’est tellement formidable et en dit long sur le personnage de James qu’il est tellement aimé. C’est donc définitivement un gros morceau des deux prochains épisodes. »

Mais peu importe ce qui se passe avec Richard, la finale de la saison 16 se terminera toujours avec un cliffhanger pour nos médecins préférés au Grey Sloan Memorial.

“Je pense qu’il y a encore des choses vraiment géniales”, a déclaré Raver. «Nous voulons tous nous assurer que nous aplatissons la courbe et que tout le monde reste en sécurité. Nous devons donc terminer cet épisode parce que c’est celui avec lequel nous avons terminé »

Elle a poursuivi: Mais les écrivains sont si bons que ça va totalement fonctionner comme finale. Et je pense que c’est la quintessence de Grey. Vous allez rire et pleurer simultanément, puis nous avons tout un tas de choses incroyables en réserve pour vous les gars dans la nouvelle saison. “

