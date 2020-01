Quand est la partie 2 de Silent Witness à la télévision? Le calendrier de la BBC change en raison du football de la FA Cup – HITC

Les fans de Silent Witness ont été déçus de constater que le drame policier très apprécié avait été remplacé par le football de la FA Cup.

Ce n’est jamais une bonne chose de déplacer un épisode de votre émission de télévision préférée à une autre date ou heure.

Les téléspectateurs de la BBC, espérant voir le dernier épisode de Silent Witness, ont été déçus hier soir (14 janvier) car ils ont découvert que le drame criminel très apprécié avait été remplacé par un match de football de la FA Cup entre Tottenham Hotspur et Middlesbrough.

Ce n’était pas si mal pour les fans de football dans le public mais pour ceux qui anticipent le quatrième épisode de la nouvelle série Silent Witness, ce n’était certainement pas ce qu’ils espéraient voir.

Les fans se sont retrouvés avec une question brûlante après la reprogrammation, quand l’épisode reprogrammé se dirigera-t-il vers nos écrans?

Silent Witness series 23

Le très populaire drame de la BBC Silent Witness est revenu sur nos écrans le 7 janvier pour sa 23e série.

La série 23 a gardé les choses pratiquement les mêmes pour le casting de personnages de Lyell, mais devrait les défier cinq nouveaux cas difficiles, dont le premier a été raconté au cours des épisodes 1 et 2 et a vu l’équipe essayer de reconstituer un accident d’avion et un suicide qui étaient en quelque sorte mystérieusement liés.

Quand Close to Home, Part 2 sera-t-elle à la télévision?

L’épisode 4 de la 23e série de Silent Witness se dirigera ce soir, mercredi 15 janvier.

L’épisode sera diffusé à 21 h 00 sur BBC One et les fans seront certainement impatients de voir comment se termine le scénario Close to Home.

Combien d’épisodes sont dans la série 23 au total?

Au total, la série 23 de Silent Witness proposera cinq histoires racontées au cours de 10 épisodes.

Le reste de la série 23 devrait tomber dans les créneaux horaires de lundi et mardi soir sur BBC One, se terminant le 4 février, à moins, bien sûr, qu’il n’y ait plus de perturbations grâce à d’éventuels matchs de football sur la BBC à venir semaines.

