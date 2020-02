Quand est le jour du chat?

Pour les amoureux de ces beaux félins, Dire qu’il y a une Journée internationale du chat est quelque chose de très particulier, car beaucoup se démènent pour se câliner et les gâter ce jour-là … même si ce sont des gens grincheux qui n’aiment pas les signes de l’amour … JA!

Pourquoi la Journée du chat est-elle célébrée?

Tout a commencé avec Chaussettes, le chaton de la famille Clinton pendant la présidence de Bill. En 1991, Chelsea, la fille du président a adopté le chat et peu de temps après, a commencé à gagner en popularité. C’était même le favori de Betty Currie, la secrétaire de Bill Clinton.

Malheureusement, un jour, Socks a été diagnostiqué avec un cancer et après plusieurs traitements, la famille a décidé de le coucher. 20 février 2009.

Après votre départ, Les utilisateurs de Twitter ont décidé de déclarer le 20 février Journée internationale du chat… PEEERO le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) célèbre tous les chatons dans le monde le 8 aoûtPour cette raison, on ne sait pas exactement ce que le simple simple.

Et si cela ne suffisait pas, Le 29 octobre célèbre également ces félins, car c’est la Journée nationale du chat aux États-Unis. Fondée par un expert du mode de vie des animaux de compagnie, Colleen Paige, dans le but de sensibiliser à la situation des chats errants dans le pays. En Europe, ils sont commémorés le 17 février et en Russie le 1er mars.

Quoi qu’il en soit, n’importe quel jour, les chatons auront toujours notre attention et notre affection … à moins que vous ne soyez allergique et que vous devriez vous en éloigner.