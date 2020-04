Quand est l’épisode 5 à la télévision? Le changement d’horaire signifie que les téléspectateurs pourraient manquer la finale de la série! – HITC

Le Nest a captivé les téléspectateurs sur BBC One, mais la finale de la série arrivera lorsque certains s’y attendront le moins.

La BBC a toujours su produire des séries dramatiques de haute qualité et leur dernier ajout, The Nest, s’est révélé être un vrai régal.

La série captivante a captivé les téléspectateurs depuis fin mars et nous progressons lentement, à travers une myriade de rebondissements, vers la finale de la série.

Cependant, les épisodes 1 à 4 de la série sont arrivés dans la fente typique du dimanche soir, la finale de la série arrive à un moment différent et elle a le potentiel de jeter certains membres du public.

Mais à quel moment l’épisode 5 de The Nest est-il diffusé sur BBC One?

The Nest sur BBC One

Le Nest, qui a débuté à 21 h le dimanche 22 mars, raconte l’histoire de Dan (Martin Compston) et Emily (Sophie Rundle).

Il s’agit d’un couple riche qui a des difficultés à avoir des enfants. La paire a tout essayé pour avoir un bébé mais n’a pas réussi.

Leur dernière opportunité se présente sous la forme de Kaya, une jeune fille de 18 ans de l’autre bout du clivage de classe qui accepte de se substituer au couple. Mais peuvent-ils vraiment lui faire confiance?

Tout au long de la majorité de la série, des épisodes sont arrivés le dimanche soir mais pour le cinquième et dernier épisode, il y a un changement dans la routine habituelle.

Quand est l’épisode 5 de The Nest à la télévision

L’épisode survient six jours plus tôt que ce à quoi beaucoup s’attendaient, brisant ainsi la routine du dimanche soir dans laquelle la série a commencé.

La raison de l’épisode plus tôt que prévu est due au fait qu’il s’agit du lundi de Pâques, un jour férié.

C’est également bon pour les fans qui n’auront pas à attendre aussi longtemps pour découvrir ce qui se passe avec Dan, Emily, Kaya et le bébé au cœur de l’histoire.

Au cas où vous le manqueriez

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas regarder le lundi 13 avril, la finale de la série et tous les épisodes précédents de The Nest seront disponibles en streaming via BBC iPlayer pendant trois mois après la diffusion de l’épisode.

Si vous êtes curieux, le Nest est remplacé le dimanche soir à partir du 19 avril par la série 3 de Koe Eve de Phoebe Waller-Bridge.

