Quand est Richard Ayoade dans The Mandalorian? Rencontrez Zero the Droid dans l’épisode 6! – HITC

Le Mandalorian est maintenant arrivé sur Disney Plus, mais quand Richard Ayoade apparaît-il?

C’est toujours une agréable surprise de voir un acteur apparaître dans un film ou une série télévisée au moment où vous vous y attendiez le moins.

Qu’il s’agisse d’un camée d’un réalisateur de film, comme Peter Jackson dans Le Seigneur des anneaux ou John Williams dans The Rise of Skywalker, il ne manque jamais de faire sourire les fans.

Pour les fans de The Mandalorian sur Disney +, c’est exactement ce qui est en magasin grâce à l’apparence surprenante mais bienvenue de Richard Ayoade.

Le Mandalorien sur Disney +

Le Mandalorien est arrivé pour la première fois sur Disney + aux États-Unis le 12 novembre.

Maintenant, après plusieurs mois d’attente, les fans du Royaume-Uni et d’Europe ont enfin la chance de regarder le lancement de Disney + le 24 mars.

La série suit le Mandalorien titulaire, connu sous le nom de «Mando», alors qu’il travaille à des missions de chasse aux primes pour gagner sa vie.

Cependant, un travail particulier se révèle beaucoup plus changer la vie que lui et un certain petit extraterrestre vert auraient pu imaginer.

Richard Ayoade dans The Mandalorian

Richard Ayoade de The IT Crowd fame prend le rôle de Q9-0, un droïde surnommé Zero, dans l’épisode 6 de The Mandalorian.

La voix de Zero est immédiatement reconnaissable par Richard Ayoade et son apparence est un peu étrange au début pour quiconque a l’habitude de le voir apparaître comme Moss dans The IT Crowd.

Son personnage se révèle être un pilote adepte et est capable de réaliser des mouvements dont Mando ne pouvait que rêver.

Comme il est un droïde, Mando se méfie instantanément de Zero. C’est quelque chose qui n’est pas aidé par la nature distanciée du reste de l’équipage criminel dans l’épisode qui présente également Bill Burr dans le rôle de Mayfeld, Clancy Brown dans le rôle de Burg et Natalia Tena dans le rôle de Xi’an.

Épisode 6 de The Mandalorian

Alors que les épisodes de The Mandalorian sortent chaque semaine, l’épisode 6, intitulé The Prisoner, sortira sur nos écrans le 17 avril ici au Royaume-Uni.

L’histoire suit Mando alors qu’il se connecte avec un partenaire criminel de son passé, qui met sur pied une équipe pour entreprendre un braquage dangereux pour sauver un prisonnier.

Mais peut-on faire confiance au gang?

Jusqu’à l’arrivée de l’épisode 6, de nouveaux épisodes de The Mandalorian sortent chaque semaine le vendredi jusqu’à ce que le huitième et dernier épisode arrive le 1er mai.

