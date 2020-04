Quand “Il était une fois” arrive-t-il à Disney +?

Lors de l’événement Investor Day de l’année dernière, Disney a révélé de nombreux détails sur son nouveau service de streaming, Disney +, qui comprenait des images montrant ce qui allait arriver à Disney + à l’avenir, y compris l’émission à succès ABC, “Once Upon A Time”.

Malheureusement, un an plus tard et “Il était une fois” n’a toujours pas été mis à la disposition des abonnés Disney +. En effet, la série est actuellement disponible sur Netflix, en raison d’un accord existant que Disney a conclu avec Netflix il y a des années.

Selon “What’s On Netflix”, “Il était une fois” quittera Netflix le 6 septembre 2020, soit deux ans après l’ajout de la dernière saison à Netflix. Une fois qu’il a quitté Netflix, il devrait alors être disponible pour qu’il soit ajouté Disney +. Une autre émission d’ABC, «Scandal», devrait quitter Netflix en mai, qui part 2 ans après l’ajout de sa dernière saison, bien que cette série devrait se diriger vers Hulu.

L’émission a duré 7 saisons, avec plus de 150 épisodes, en plus d’une série dérivée appelée “Il était une fois au pays des merveilles”. Le spectacle est basé sur une ville du Maine où chaque personnage de livre d’histoire que vous avez jamais connu est pris au piège entre deux mondes, victimes d’une puissante malédiction dont Snow White, Merrida, The Wicked Witch, Elsa, Anna, Captain Hook et bien d’autres. Un seul connaît la vérité et un seul peut briser le sort. Emma Swan est une collectionneuse de caution de 28 ans qui subvient à ses besoins depuis qu’elle a été abandonnée alors qu’elle était bébé. Les choses changent pour elle lorsque son fils Henry, qu’elle a abandonné il y a des années, la trouve et lui demande son aide pour expliquer qu’elle est d’un monde différent où elle est la fille disparue de Snow White.

Les créateurs de «Once Upon A Time» travaillent actuellement avec Josh Gad sur une nouvelle série préquelle «Beauty and the Beast» pour Disney + axée sur Gaston et LeFou.

Obtenir “Once Upon A Time” enfin sur Disney + serait un énorme coup de pouce pour les abonnés.

Êtes-vous impatient de rejoindre Once + A Time Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.