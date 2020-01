“Quand j’ai vu son visage, j’ai commencé à pleurer”

Toñi Moreno est déjà mère. Le présentateur andalou a donné la lumière ce mardi 20 janvier à l’hôpital Nisa, situé à Castilleja de la Cuesta (Séville). Lola, c’est le nom de la petite fille, est venue au monde par césarienne et pesait plus de quatre kilos. Au-delà de cette intervention, l’accouchement s’est bien passé et la mère comme la fille sont en parfaite santé, comme elle l’a confirmé lors de son entrée en direct dans «Femmes et hommes et vice versa».

Nagore Robles, ravi de parler à Toñi Moreno par téléphone

“Elle va très bien, celle qui est un peu affectée c’est moi. Il a été si grand, 4 kilos et son pic, que j’ai eu une césarienne“Moreno a expliqué par téléphone. De l’autre côté, Nagore Robles, remplaçante à la tête du programme de Cuatro pendant son congé de maternité, a félicité la première fois de la mère et, en larmes, a avoué l’évidence:” Je pleure parce que tu me manques tellement. Nous nous réjouissons de vous voir tous les deux “, a-t-il déclaré au nom de toute l’équipe.

Toujours du lit d’hôpital, Toñi Moreno a voulu partager ses premiers sentiments avec le public après l’accouchement. “J’ai ressenti beaucoup d’émotion, j’ai commencé à pleurer, car avoir un enfant, tous ceux qui l’ont vécu le savent, c’est la plus grande chose qui puisse vous arriver dans la vie. Quand j’ai vu son visage que je giclais, je suis très heureuse “, a réaffirmé l’hôtesse.

Connexion avec Lola Flores

La fille de Toñi Moreno a du bois d’artiste, du moins en ce qui concerne le nom. Le présentateur a partagé une curieuse anecdote liée au jour de la naissance. “J’ai eu l’illusion de mettre Lola parce que j’aime le nom et Lola Flores. Je lui ai fait un berceau avec ‘si tu veux me quitter’ et tout. Et du coup je découvre qu’ils sont nés le même jour“, a célébré l’Andalou.

Avant de dire au revoir, Moreno a reconnu que la jeune Lola “pleure beaucoup” dans ses premières heures de vie. “Il a du caractère. Il ne voulait pas naître si tôt et il est né énervé“elle a expliqué en riant, puis l’a remerciée pour l’amour constant et le soutien de sa famille:” J’ai ma famille ici qui m’aide en tout temps “, a-t-elle dit, émue dans ce qui, sûrement, est le plus beau jour de sa vie. la vie

