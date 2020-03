Quand Jimmy Page a joué sur la couverture n ° 1 «avec un peu d’aide de mes amis»

Alors qu’il fréquentait une école d’art au début des années 1960, Jimmy Page a commencé à donner des concerts en tant que guitariste aux dates de session de studio. Et il n’a pas fallu longtemps à Page pour entendre son travail joué sur les stations de radio à travers l’Angleterre. En fait, son premier concert de session pro («Diamonds», 1963) s’est transformé en un hit n ° 1 au Royaume-Uni.

À partir de là, Page a commencé à réserver des sessions sur les principaux enregistrements britanniques. Lorsque George Martin a produit la chanson-titre de la bande originale de James Bond Goldfinger (1964), Page était dans la pièce. Il a également joué sur la bande originale des Beatles A Hard Day’s Night.

Après quelques années de travaux lucratifs supplémentaires, Page semblait prêt à créer son propre groupe. Quand il a enregistré «Beck’s Bolero» avec une formation d’étoiles (y compris Keith Moon), il avait presque son Led Zeppelin. Mais cela devrait attendre.

La tournée de Page avec The Yardbirds (qui présentait alors Jeff Beck à la guitare principale) a commencé en 1966. Mais le groupe n’a pas duré beaucoup plus longtemps. Lorsque The Yardbirds s’est dissous en 68, Page s’est rendue au studio pour une autre session qui a produit un hit n ° 1: la couverture de Joe Cocker d’un célèbre Sgt. Piste de poivre.

La guitare de Jimmy Page est une grande caractéristique de ‘With a Little Help From My Friends’

Août 1969: Joe Cocker se produit au Woodstock Music Festival à Bethel, New York. | Fotos International / .

En 1968, Joe Cocker avait dirigé des groupes de R&B et sorti plusieurs enregistrements mais n’avait pas encore percé en tant que chanteur. Cela a changé quand il a enregistré sa reprise de «Avec un peu d’aide de mes amis». Après sa sortie en octobre 68, la piste est montée directement en tête des charts britanniques.

Cocker’s «With a Little Help From My Friends» était une transformation complète de la version originale des Beatles (chantée par Ringo Starr). Après une intro tranquille à l’orgue, le batteur de Procol Harum, B.J. Wilson, aide à construire le drame avant que Page ne pleure sur sa guitare électrique.

Bien que Page ait eu de nombreux moments exquis au fil des ans, son travail au début de «Avec un peu d’aide de mes amis» doit se classer parmi ses plus belles parties de session. Ses accords de puissance déformés et ses lignes de plomb propres donnent à la piste un avantage considérable.

Bien sûr, la puissance vocale de Cocker et le reste de la production sont au rendez-vous avec le travail de Page. Rétrospectivement, il n’est pas surprenant que la piste ait atteint le premier rang au Royaume-Uni. L’année suivante, il a pris encore plus un statut d’anthémie lorsque Cocker l’a joué à Woodstock.

La pochette de Joe Cocker a frappé Paul McCartney lorsqu’il l’a entendu pour la première fois

Led Zeppelin, 1969: Jimmy Page se produit au Bath Festival. | Chris Walter / WireImage

«Avec un peu d’aide de mes amis» a bien sûr été écrit par John Lennon et Paul McCartney. Et le Sgt. Pepper’s a servi de belle vitrine à Ringo, qui a prospéré sur des airs de qualité enfantine. (Voir: «Yellow Submarine», «Octopus Garden».)

Inutile de dire que la machine Lennon-McCartney n’aurait pas pu imaginer le Sgt innocent. La piste de Pepper devient ce que Cocker en a fait. Et McCartney l’a reconnu tout de suite lorsque Cocker a joué le morceau pour lui avant sa sortie en 68.

“C’était époustouflant”, a déclaré McCartney à Billboard après la mort de Cocker en 2014. “[They] totalement transformé la chanson en un hymne soul. ” Cela pourrait arriver lorsque les meilleurs musiciens de la session se sont réunis dans un studio avec le bon producteur et chef d’orchestre.

Page a certainement joué sur sa part de ces séances au fil des ans. La reprise de 1964 de «Baby Please Don’t Go» du groupe Them de Van Morrison en est un autre exemple.

Voir aussi: Pourquoi Robert Plant pensait que «Stairway to Heaven» n’était pas la chanson définitive de Led Zeppelin