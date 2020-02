Quand la comédie de Pamela Adlon revient-elle sur BBC Two? – HITC

La saison 3 de Better Things est presque terminée sur BBC Two, mais quand la prochaine saison 4 arrivera-t-elle au Royaume-Uni?

La troisième saison de la superbe comédie dramatique de Better Things de Pamela Adlon est finalement arrivée au Royaume-Uni en janvier 2020 et maintenant, la série de 10 épisodes touche à sa fin sur BBC Two.

En conséquence, les fans ont commencé à tourner leur attention vers la quatrième saison de Better Things, qui devrait sortir aux États-Unis en mars.

Mais quand les fans britanniques peuvent-ils espérer voir le quatrième opus de Better Things sur la BBC?

De meilleures choses sur la BBC

Better Things de Pamela Adlon est une émission qui existe depuis 2016 aux États-Unis, mais la première saison du drame à succès n’est sortie au Royaume-Uni qu’en janvier 2019.

En juillet 2019, cela a été suivi de la saison 2 et maintenant la troisième saison de Better Things est enfin arrivée sur BBC Two.

Le premier épisode de la saison 3 a été diffusé le 7 janvier et de nouveaux épisodes ont suivi chaque semaine.

Au moment de la rédaction, quatre épisodes sont restés dans la troisième saison, qui contient 12 épisodes au total, dont le dernier devrait être diffusé le 24 mars.

Une fois la saison 3 terminée, cependant, y aura-t-il plus à suivre?

Better Things saison 4 est confirmée

C’est vrai, Better Things a été renouvelé pour sa quatrième saison.

L’annonce a été faite en mars 2019 alors que la troisième saison de Better Things était diffusée sur FX aux États-Unis.

L’épisode 1 de la quatrième saison à venir devrait sortir sur FX le 5 mars 2020, tandis que la saison 3 est toujours diffusée au Royaume-Uni.

Quand arrivera-t-il au Royaume-Uni?

Non confirmé.

Alors que nous savons que la saison 4 est en route, la date de sortie au Royaume-Uni n’a pas encore été révélée.

Même la créatrice de l’émission, Pamela Adlon, qui a répondu à une question d’un fan sur Twitter, a déclaré: «Je ne sais pas, j’espère vraiment que ce sera bientôt. Ma meilleure supposition est après que tout a été diffusé aux États-Unis. »

Si nous regardons les calendriers de sortie des saisons précédentes de Better Things, le mieux que nous puissions espérer est une sortie en été comme nous l’avons vu pour la saison 2.

Alternativement, cela pourrait prendre une année entière avant que la saison 4 de Better Things ne soit diffusée au Royaume-Uni si la quatrième saison à venir arrive au même moment que la saison 3.

Jusque-là, la troisième saison de Better Things est actuellement diffusée sur BBC Two le mardi soir à 22h jusqu’à ce que l’épisode final arrive le 24 mars. Pendant ce temps, tous les épisodes publiés jusqu’à présent sont disponibles pour être diffusés sur BBC iPlayer.

