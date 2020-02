Les huit premiers épisodes de The Expanding Universe of Ashley Garcia sont maintenant sur Netflix et s’ajoutent à l’énorme investissement de Netflix dans les sitcoms pour adolescents. D’autres épisodes sont sur le point de conclure la saison 1 de la série, mais quand la partie 2 sera-t-elle sur Netflix? Nous allons jeter un coup d’oeil.

La série, qui est largement promue sur les chaînes sociales LatinX de Netflix, est arrivée sur Netflix le 17 février 2020 avec huit épisodes. Il s’agit d’un scientifique de 15 ans explorant la grande inconnue se déplaçant à travers les États-Unis pour, je l’espère, réussir une carrière en robotique.

Alors pour commencer, y aura-t-il plus d’épisodes? Absolument. Netflix a souvent commandé de grands lots de séries pour enfants en direct et c’est ce qui s’est passé ici.

Dans le cas de The Expanding Universe of Ashley Garcia, lorsque la série a été initialement commandée en mai 2019, elle a reçu une commande de saison de 16 épisodes.

Quand la deuxième partie de l’univers en expansion d’Ashley Garcia sera-t-elle sur Netflix?

Bien qu’aucune date officielle n’ait été annoncée, nous pouvons utiliser d’autres émissions Netflix qui sont divisées en parties pour référence.

L’équipe Kaylie a été divisée en petits morceaux et a publié de nouvelles saisons tous les 3-4 mois avec la dernière partie de la saison 1 en février 2020.

Un meilleur exemple serait Prince of Peoria qui partage le nombre d’épisodes et a également été divisé en deux parties. Dans ce cas, il a fallu 7 mois à Netflix pour publier la partie 2.

Donc, pour le moment, nous prévoyons entre mai 2020 et septembre 2020 pour la sortie de la partie 2 de The Expanding Universe of Ashley Garcia.

Y aura-t-il plus de saisons après la saison 1? Une fois la partie 2 publiée sur Netflix, cela dépend du nombre de téléspectateurs, selon que nous aurons les parties 3 et 4.

D’après ce que nous voyons, il est difficile de voir la série au-delà de sa première saison. L’interaction sociale a été relativement discrète jusqu’à présent, mais en fin de compte, ce n’est pas notre décision.

Pendant que vous attendez la partie 2 de l’univers en expansion d’Ashley Garcia, lisez une interview fantastique avec Paulina Chávez qui joue le rôle d’Ashley. Elle révèle des traits sur son personnage et comment elle a obtenu sa pause dans le monde du théâtre.

Avez-vous hâte de regarder la partie 2 sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Regardez l’univers en expansion d’Ashley Garcia !!! C’est une émission de la famille Netflix sur une latina de 15 ans qui travaille pour la NASA après avoir obtenu un doctorat et trouve sa voie et essaie d’être une adolescente normale. Les personnages sont relatables et multiformes, et c’est un spectacle amusant, les pls lui donnent une chance !!

– tish • doafp spoilers (@wldcts_) 18 février 2020

Je viens de regarder l’univers en expansion d’Ashley Garcia sur Netflix et je l’adore omg 🥺

– k🦋 (@langfordsgomz) 19 février 2020