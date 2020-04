Quand la partie 4 de «Terrace House: Tokyo 2019-2020» sera-t-elle sur Netflix?

La partie 3 de Terrace House: Tokyo 2019-2020 est maintenant sur Netflix en dehors du Japon et la partie 4 est en cours. Voici quand nous nous attendons actuellement à ce que la partie 4 de Terrace House: Tokyo rejoigne Netflix plus, nous couvrirons le fait que la série a été suspendue pendant la pandémie mondiale.

Avant d’envisager l’avenir, récapitulons rapidement au cas où vous ne seriez pas familier avec Terrace House. La série de réalité japonaise est peut-être l’une des meilleures sur Netflix. C’est différent des autres séries de réalité régionale en raison du ton beaucoup plus atténué sur lequel la série fonctionne.

Jusqu’à présent, la série apaisante a vu plusieurs variantes publiées sur Netflix. Il s’agit notamment de Boys & Girls In The City, Aloha State et Opening New Doors.

La dernière série Tokyo 2019-2020, voit encore une fois six colocataires partager une place à Tokyo et sont tous à la recherche de l’amour.

Trois parties de la série sont disponibles sur Netflix en dehors du Japon qui comprend 36 épisodes au total. La partie 4 a déjà commencé sur Netflix Japan avec de nouveaux épisodes qui arrivent chaque semaine. Au moment de la publication, l’épisode 40 est disponible au Japon.

Partie 4 de Terrace House: Tokyo 2019-2020 a été suspendu en raison d’un coronavirus

Comme pour toute une série d’émissions Netflix, Terrace House a été touchée par l’épidémie de coronavirus.

Selon le compte officiel de Terrace House, toute la production a été fermée sur le salon. L’épisode 40 devrait être le dernier à être diffusé pendant un certain temps.

Terrace House a suspendu le tournage de Tokyo 2020 en raison d’un coronavirus. Tous les membres du personnel sont en sécurité.

Le 40e épisode sera le dernier épisode pendant un certain temps. Aucune date n’a été fixée pour la reprise du tournage. https://t.co/WS7ZI41Psa

– Terrace House English Couch (@TerraceHouseEC) 13 avril 2020

Cela aura naturellement un impact sur le moment où la partie 4 arrivera sur Netflix à l’extérieur. Avec des émissions qui ne semblent pas être de retour en production avant au moins juin, nous pourrions attendre jusqu’à fin 2020.

Nous mettrons à jour cet article une fois que nous saurons que la série revient sur Netflix Japon et que nous pouvons fournir une meilleure estimation de la date.

Bien sûr, nous pourrions également voir les quatre épisodes qui ont déjà été diffusés ajoutés à Netflix ailleurs, mais pour l’instant, nous pensons qu’il ne baissera pas tant que chaque épisode n’aura pas été diffusé sur Netflix JP.

Avez-vous hâte que la partie 4 arrive sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.