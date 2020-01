Quand la première de la saison 3 de «The Chi» et qui sont les nouveaux membres de la distribution?

Showtime a publié la bande-annonce de la troisième saison de la série dramatique tant attendue, The Chi. Alors que Jason Mitchell et Tiffany Boone ne reviendront pas, tous les autres visages familiers le feront, y compris de nouveaux. Quand sortira The Chi Season 3?

Lena Waithe, Ntare Guma Mbaho Mwine, Jason Mitchell, Jacob Latimore, Alex R. Hibbert et Yolonda Ross | Araya Diaz

Date de première de «The Chi» pour la saison 3

La troisième saison de The Chi devrait être diffusée le dimanche 5 juillet, près de 13 mois après la diffusion de la finale de la saison 2. Créée par Lena Waithe, elle est également productrice exécutive aux côtés du rappeur Common, de l’écrivain Justin Hillian, d’Aaron Kaplan, de Rick Famuyiwa, de Derek Dudley, de Shelby Stone et de Jet Wilkinson. Hillian est également le showrunner pour la troisième saison de The Chi.

Où les histoires de tout le monde se sont-elles arrêtées après la saison 2 de “The Chi”

Après avoir tenté de résister à la vie de gang toute sa vie, Brandon a fini par autoriser le gangster Otis Perry à «parrainer» son camion de nourriture. Son camion a attiré l’attention de la police qui a commencé à observer l’activité et a arrêté Brandon après l’avoir fouillé et trouvé une arme à feu.

Otis l’a renfloué et le fiancé de Brandon, Jerrika, a désapprouvé son implication avec le gangster. Ils se sont tous deux disputés et le chef s’est rendu compte qu’ils étaient trop différents, ce qui a amené Jerrika à retourner sa bague et à mettre fin à leur relation.

Il a ensuite pardonné à Ronnie, qui a tué par balle son jeune frère et a apparemment travaillé avec les flics pour faire arrêter Otis. Cependant, après des allégations d’inconduite contre Jason Mitchell, l’acteur qui incarne Brandon, il a été renvoyé de la série. Vraisemblablement, ils tueront Brandon et Otis ne sera pas arrêté alors que les bandes-annonces de la troisième saison le montrent en cours d’exécution pour un poste politique.

Emmett a obtenu son propre appartement et s’est excusé auprès de sa toute dernière petite mère, Tiffany, pour l’avoir ignorée après qu’elle lui ait dit qu’elle pourrait être enceinte. Bien qu’il ne soit pas clair si elle était enceinte ou a gardé le bébé, les bandes-annonces de la saison 3 les représentent apparemment en train de se remettre ensemble et d’élever leur fils, EJ, en famille.

Dans une scène émotionnelle, Ronnie a confronté son père éloigné et s’est rendu compte que son passé était le résultat de sa recherche de son père partout.

Alors que Kevin a choisi de recevoir une meilleure éducation dans une école privée, son meilleur ami, Jake, a commencé à vendre de la drogue en dehors de l’école. Le frère aîné de Jake, Reggie, a été abattu à plusieurs reprises par des assaillants à moto et est apparemment mort alors qu’il n’a pas encore été confirmé.

Qui sont les nouveaux membres de la distribution de “The Chi” Saison 3?

Jacob Latimore (Emmett Washington), Yolanda Ross (Jada Washington), Shamon Brown Jr. (Stanley «Papa» Jackson), Alex Hibbert (Kevin Williams), Ntare Guma Mbaho Mwine (Ronnie Davis), Michael V.Epps (Jake Taylor) , Birgundi Baker (Kiesha Williams) et Common (Selma) seront tous de retour pour la troisième saison.

De plus, Waithe apparaîtra dans sa série pour la première fois en tant que candidate à la mairie de Chicago. Les fans peuvent s’attendre à ce que ces personnages interagissent avec de nouveaux visages, y compris Luke James, qui incarne le frère aîné de Jake.

Dans son premier rôle récurrent depuis Power, La La Anthony incarnera Dominique «Dom» Morris, une femme d’affaires pointue qui possède un restaurant de poulet. Lil Rel Howery a également été la vedette de la série dans le rôle de Zeke Remnick, le propriétaire assoiffé d’argent du bâtiment de Sonny (Cedric Young).

La star de Real Housewives of Atlanta, Kandi Burruss, a décroché son premier rôle récurrent majeur dans une série scénarisée sous le nom de Roselyn Perry, l’épouse séparée de Douda (Curtiss Cook), qui revient pour aider ses ambitions politiques.

Parmi les nouveaux membres de la distribution, citons Cory Hardrict, qui décrit le rappeur indépendant Dante, Joel Steingold dans le rôle de Martin St.John, le directeur et le père du nouvel amour de Kevin, et Salvador Chacon dépeint une infirmière qui travaille avec Jada, Tomas Gutierrez.

Regardez The Chi dimanche 5 juillet 2020 sur Showtime à 22 h. EST.