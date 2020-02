Quand la saison 10 de ‘RHOBH’ est-elle diffusée sur Bravo?

Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de la nouvelle saison de The Real Housewives of Beverly Hills. La série de téléréalité est en production depuis l’année dernière et le tournage n’a pas été complètement terminé pour la saison 10. Après des rumeurs d’une saison moins que stellaire, les fans sont impatients de savoir quand ils pourront voir le spectacle.

Le casting de la saison 10 de «RHOBH» | Bruce Glikas / WireImage

Dans une interview avec Us Weekly, Sutton Stracke – une nouvelle femme au foyer rejoignant la saison 10 – a laissé entendre que ce sera en avril lorsque le spectacle reviendra. Bravo n’a pas confirmé la date officielle du jour et de l’heure de la diffusion de la série télé-réalité, mais c’est plus d’informations que les fans n’ont reçu récemment.

Qui est Sutton Stracke?

La saison 10 de RHOBH sera la première sans Lisa Vanderpump. L’émission est maintenant composée de Kyle Richards, Teddi Mellencamp, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Lisa Rinna, Denise Richards, Garcelle Beauvais et Stracke.

«Je suis ravie et honorée de rejoindre The Real Housewives of Beverly Hills. En tant que mère de trois enfants qui est également profondément engagée dans mes efforts de philanthropie, ma vie est un acte d’équilibre », a déclaré Stracke au Daily Dish en août 2019.

Les liens de Stracke avec RHOBH sont dus à Rinna, qui est amie avec elle depuis des années.

«Il se passe beaucoup de choses de la meilleure façon possible et je m’efforce de poursuivre toutes mes passions au maximum», a-t-elle poursuivi. «Je suis ravi de partager mes véritables amours d’art et de design de mode et d’ouvrir les portes de mon monde. J’ai hâte de cette balade et où me mène ce voyage. Des moments amusants à venir pour cette Belle du Sud en Californie du Sud! ”

Garcelle Beauvais rejoint ‘RHOBH’

L’actrice hollywoodienne, Beauvais, a également rejoint le casting de RHOBH pour la saison 10. Elle est également amie avec Rinna tout comme Stracke.

“Je suis excitée et fière de rejoindre le casting d’une série aussi populaire et aimée que The Real Housewives of Beverly Hills”, a-t-elle déclaré au Daily Dish dans un communiqué. “En tant qu’acteur actif qui travaille dans l’industrie depuis un certain temps, il est exaltant d’avoir la possibilité de plonger dans un nouveau chapitre du spectre du divertissement.”

La marque de Beauvais est historique car elle est la première distribution afro-américaine de la franchise basée à L.A.

«En tant que première femme au foyer afro-américaine de la franchise de Beverly Hills, je suis honorée et humiliée par cette formidable opportunité de montrer que Black Girl Magic vit et prospère dans tous les codes postaux!», A-t-elle ajouté.

La saison 10 de RHOBH s’annonce comme l’une des plus explosives de ces dernières années.