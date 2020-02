The Walking Dead est sur le point de revenir de sa pause de mi-saison sur AMC. Comme d’habitude, Netflix aux États-Unis obtiendra la dixième saison, car il s’agit d’un contrat hérité, mais quand la saison 10 sera-t-elle sur Netflix? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Malgré sa réputation quelque peu endommagée au cours de ses dernières saisons, la série est toujours l’une des meilleures séries d’action en cours et le plus grand spectacle d’AMC. La saison 9 (qui est récemment arrivée sur Netflix aux États-Unis) a vu le départ d’une des stars clés de la série. Cette saison sera donc consacrée à la gestion du reste de la distribution.

La saison 10 de The Walking Dead a commencé sur AMC à partir du 6 octobre. De nouveaux épisodes sont diffusés tous les dimanches jusqu’à fin mars ou à la mi-avril.

The Walking Dead saison 10 Netflix date de sortie

Alors, quand la saison 10 de The Walking Dead sera-t-elle sur Netflix? La réponse est assez facile à prévoir étant donné que l’émission est arrivée à peu près le même mois pour chaque année.

Chaque année, de nouvelles saisons arrivent en septembre, ce qui signifie que La saison 10 de The Walking Dead sera sur Netflix US en septembre 2020. Le jour exact ne sera pas connu avant la sortie de l’aperçu de septembre fin août.

La saison 10 de Walking Dead arrivera également de manière similaire sur Netflix au Canada, c’est-à-dire en septembre 2020.

D’autres régions telles que le Royaume-Uni et l’Australie ne diffusent pas la série. Les Britanniques devront utiliser NowTV pour diffuser.

The Walking Dead quittera-t-il Netflix?

Nous entendons également des rumeurs selon lesquelles AMC retirerait The Walking Dead de Netflix. Ce sera finalement le cas mais pour l’instant, Netflix exploite cette licence sur un contrat hérité. Cela signifie qu’il restera sur Netflix tant que de nouvelles saisons sortiront et une fois le spectacle terminé, le spectacle partira après quelques années.

Fear The Walking Dead reste loin de Netflix aux États-Unis avec un contrat similaire en place avec Hulu. De même, la nouvelle émission, World Beyond, ne devrait pas non plus venir sur Netflix.

Au cas où vous vous poseriez la question, The Walking Dead sera de retour pour une onzième saison sur AMC en 2020, il y a donc encore des raisons de continuer avec le spectacle.

Dans l’attente de la nouvelle saison de TWD? Faites le nous savoir dans les commentaires.